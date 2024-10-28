Menu
Russian
Paltsy 2024, season 1

Paltsy season 1 poster
Paltsy

Paltsy 18+
Season 1
Season premiere 28 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Paltsy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пальцы» на дворе 1994 год. Андрей, Костя, Даня, Виталик и Юра – лучшие друзья из одного класса, которых за их неразлучность даже прозвали «пальцами». Однажды ребята попадают в переплет: 14-летний Андрей участвует в покушении на местного криминального лидера Мальборо. К счастью, жертва выживает, а Андрею удается скрыть все улики. Проходит 19 лет, теперь парень живет в столице, давно забыв о шальной юности. Он приезжает в родной городок Шубинск на встречу выпускников и хочет увезти в столицу свою первую любовь Асю. Но внезапно на Мальборо кто-то совершает точно такое же покушение, причем из того же пистолета. 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8 IMDb
Write review
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 October 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 October 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 October 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 October 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
30 October 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
30 October 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
31 October 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
31 October 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
1 November 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
1 November 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
2 November 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
2 November 2024
TV series release schedule
