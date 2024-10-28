В 1 сезоне сериала «Пальцы» на дворе 1994 год. Андрей, Костя, Даня, Виталик и Юра – лучшие друзья из одного класса, которых за их неразлучность даже прозвали «пальцами». Однажды ребята попадают в переплет: 14-летний Андрей участвует в покушении на местного криминального лидера Мальборо. К счастью, жертва выживает, а Андрею удается скрыть все улики. Проходит 19 лет, теперь парень живет в столице, давно забыв о шальной юности. Он приезжает в родной городок Шубинск на встречу выпускников и хочет увезти в столицу свою первую любовь Асю. Но внезапно на Мальборо кто-то совершает точно такое же покушение, причем из того же пистолета.