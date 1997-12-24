Menu
Aleksandr Averin
Aleksandr Averin
Aleksandr Averin
Date of Birth
24 December 1997
Age
27 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
6.3
Imperator
(2022)
5.5
Panic Attacks
(2023)
0.0
Gorod Brezhnev
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Detective
Drama
History
Year
All
2025
2024
2023
2022
All
10
Films
4
TV Shows
6
Actor
10
Sueta
Comedy, Crime
2025, Russia
Tonnel
Drama
2025, Russia
Holod
Crime, Drama
2025, Russia
Aida!
Crime, Drama
2025, Russia
Zapovednik 2.0
Comedy, Detective
2025, Russia
Pretorianec
Action, Detective
2024, Russia
5.5
Panic Attacks
Panicheskiye Ataki
Drama
2023, Russia
Watch trailer
6.3
Imperator
Imperator
Drama
2022, Russia
Watch trailer
Gorod Brezhnev
Drama, History
, Russia
Dedmobil
Comedy
, Russia
