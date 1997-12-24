Menu
Aleksandr Averin
Aleksandr Averin

Date of Birth
24 December 1997
Age
27 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Imperator 6.3
Imperator (2022)
Panic Attacks 5.5
Panic Attacks (2023)
0.0
Gorod Brezhnev

Filmography

Genre
Year
All 10 Films 4 TV Shows 6 Actor 10
Sueta
Comedy, Crime 2025, Russia
Tonnel
Tonnel
Drama 2025, Russia
Holod
Crime, Drama 2025, Russia
Aida!
Aida!
Crime, Drama 2025, Russia
Zapovednik 2.0
Comedy, Detective 2025, Russia
Pretorianec
Pretorianec
Action, Detective 2024, Russia
Panic Attacks 5.5
Panic Attacks Panicheskiye Ataki
Drama 2023, Russia
Imperator 6.3
Imperator Imperator
Drama 2022, Russia
Gorod Brezhnev
Drama, History , Russia
Dedmobil
Comedy , Russia
