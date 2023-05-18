Menu
Astrid et Raphaëlle season 4 watch online

Astrid et Raphaëlle season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Astrid et Raphaëlle Seasons Season 4

Astrid et Raphaëlle 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 18 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Astrid et Raphaëlle" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» Рафаэлла Косте вместе со своей напарницей Астрид Нильсен продолжает расследовать загадочные преступления. У одного мужчины неожиданным образом происходит припадок после того, как он накачался запрещенными веществами и неожиданно проявил себя на аукционе. Он бредит. Астрид и Рафаэль отправляются на поиски манускрипта, который может помочь им в этом деле. Женщина, обвиняемая в убийстве своего партнера из общества анонимных алкоголиков, полна решимости доказать свою невиновность. Она обращается к Астрид и Рафаэль, которые готовы сделать все возможное, чтобы ей помочь.

Series rating

0.0
8.2 IMDb
"Astrid et Raphaëlle" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
L'Œil du dragon
Season 4 Episode 1
18 May 2023
Les 1001 nuits
Season 4 Episode 2
18 May 2023
30.000 pieds
Season 4 Episode 3
26 May 2023
Immortel
Season 4 Episode 4
26 May 2023
Sacrifice du fou
Season 4 Episode 5
2 June 2023
La passagère du temps
Season 4 Episode 6
2 June 2023
L'Ankou
Season 4 Episode 7
9 June 2023
Coupable
Season 4 Episode 8
9 June 2023
TV series release schedule
