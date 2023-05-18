В 4-м сезоне сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» Рафаэлла Косте вместе со своей напарницей Астрид Нильсен продолжает расследовать загадочные преступления. У одного мужчины неожиданным образом происходит припадок после того, как он накачался запрещенными веществами и неожиданно проявил себя на аукционе. Он бредит. Астрид и Рафаэль отправляются на поиски манускрипта, который может помочь им в этом деле. Женщина, обвиняемая в убийстве своего партнера из общества анонимных алкоголиков, полна решимости доказать свою невиновность. Она обращается к Астрид и Рафаэль, которые готовы сделать все возможное, чтобы ей помочь.