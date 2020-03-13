В 1-м сезоне сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» капитан полиции Рафаэлла Косте приходит в архив в поисках информации и знакомится с коллегой, которую зовут Астрид Нильсен. Эта девушка имеет уникальную память, чем не может похвастаться сама Рафаэлла. Зато у Косте прекрасная интуиция, и она привыкла ей верить. Женщины становятся напарницами и вместе занимаются расследованием преступлений. Вдвоем им предстоит столкнуться с настоящей опасностью. Знаменитый юрист лишился чувств посреди судебного заседания. Врачи установили, что он скончался от страха. Астрид и Рафаэлла попадают в загадочный дом, который наводняют призраки.