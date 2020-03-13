Menu
Astrid et Raphaëlle 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» капитан полиции Рафаэлла Косте приходит в архив в поисках информации и знакомится с коллегой, которую зовут Астрид Нильсен. Эта девушка имеет уникальную память, чем не может похвастаться сама Рафаэлла. Зато у Косте прекрасная интуиция, и она привыкла ей верить. Женщины становятся напарницами и вместе занимаются расследованием преступлений. Вдвоем им предстоит столкнуться с настоящей опасностью. Знаменитый юрист лишился чувств посреди судебного заседания. Врачи установили, что он скончался от страха. Астрид и Рафаэлла попадают в загадочный дом, который наводняют призраки.

0.0
8.2 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Hantise (1)
Season 1 Episode 1
13 March 2020
Hantise (2)
Season 1 Episode 2
13 March 2020
Chaînon manquant
Season 1 Episode 3
20 March 2020
Chambre close
Season 1 Episode 4
27 March 2020
Fulcanelli
Season 1 Episode 5
3 April 2020
L'homme qui n'existait pas
Season 1 Episode 6
10 April 2020
La Mort et Compagnie
Season 1 Episode 7
17 April 2020
Invisible
Season 1 Episode 8
24 April 2020
