Во 2-м сезоне сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» сыщицы продолжат распутывать самые сложные случаи, которые преимущественно связаны с убийством ни в чем не повинных людей. Главным героиням предстоит выяснить, кто застрелил адвоката на глазах у множества свидетелей, которые ничего не могут сообщить, а также призвать к ответственности убийцу владельца художественной галереи. Помимо этого, Астрид и Рафаэлла выйдут на след преступника, который лишил жизни сотрудника сверхсекретного объекта, после чего мистическим образом пропал. Это похищение инопланетянами или правда кроется в чем-то другом?