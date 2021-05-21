Menu
Astrid et Raphaëlle season 2 watch online

Astrid et Raphaëlle season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Astrid et Raphaëlle Seasons Season 2

Astrid et Raphaëlle 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Astrid et Raphaëlle" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» сыщицы продолжат распутывать самые сложные случаи, которые преимущественно связаны с убийством ни в чем не повинных людей. Главным героиням предстоит выяснить, кто застрелил адвоката на глазах у множества свидетелей, которые ничего не могут сообщить, а также призвать к ответственности убийцу владельца художественной галереи. Помимо этого, Астрид и Рафаэлла выйдут на след преступника, который лишил жизни сотрудника сверхсекретного объекта, после чего мистическим образом пропал. Это похищение инопланетянами или правда кроется в чем-то другом?

Series rating

0.0
Rate 5 votes
8.2 IMDb
"Astrid et Raphaëlle" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
L'étourneau
Season 2 Episode 1
21 May 2021
Irezumi
Season 2 Episode 2
21 May 2021
Le paradoxe de Fermi
Season 2 Episode 3
28 May 2021
Point d'orgue
Season 2 Episode 4
28 May 2021
Circé
Season 2 Episode 5
4 June 2021
Golem
Season 2 Episode 6
4 June 2021
Le livre
Season 2 Episode 7
11 June 2021
En garde à vue
Season 2 Episode 8
11 June 2021
TV series release schedule
