В 3-м сезоне сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» гибель парня наводит двух следователей на след, связанный с одной удивительной мелодией. Молодая мать, которая только что родила, обнаружена мертвой. Ее ребенок таинственно пропал. По всей видимости, на месте происшествия проводили странные ритуалы и дело как-то связано с колдовством. Следующее расследование, которым занимаются Астрид и Рафаэлла, связано с гибелью одного из сотрудников высокотехнологичной компании. Этот ортодоксальный еврей мог стать жертвой Голема – мифического глиняного существа, который подчиняется приказам своего создателя.