Astrid et Raphaëlle season 3 watch online

Astrid et Raphaëlle season 3 poster
Astrid et Raphaëlle 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 26 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Astrid et Raphaëlle" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» гибель парня наводит двух следователей на след, связанный с одной удивительной мелодией. Молодая мать, которая только что родила, обнаружена мертвой. Ее ребенок таинственно пропал. По всей видимости, на месте происшествия проводили странные ритуалы и дело как-то связано с колдовством. Следующее расследование, которым занимаются Астрид и Рафаэлла, связано с гибелью одного из сотрудников высокотехнологичной компании. Этот ортодоксальный еврей мог стать жертвой Голема – мифического глиняного существа, который подчиняется приказам своего создателя.

"Astrid et Raphaëlle" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Plan global
Season 3 Episode 1
26 August 2022
Memento mori
Season 3 Episode 2
26 August 2022
Natifs
Season 3 Episode 3
2 September 2022
La chambre ouverte
Season 3 Episode 4
2 September 2022
Témoin
Season 3 Episode 5
9 September 2022
Sang d'or
Season 3 Episode 6
9 September 2022
Les fleurs du mal
Season 3 Episode 7
16 September 2022
En souterrain
Season 3 Episode 8
23 September 2022
