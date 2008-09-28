В 4-м сезоне сериала «Отряд «Антитеррор» команда отправляется домой после пятимесячной миссии, но вскоре их вновь вызывают на службу. Становится известно, что вице-президент убит, а избранный президент переживает нападение на свой кортеж. Затем члены команды пытаются добыть плутоний в Косово. Джонас сталкивается с этической дилеммой, когда использует секс-рабыню для сбора информации. На новой базе подразделения Тиффи и Эбби сталкиваются с неожиданными проблемами. Вернувшись домой, женщины проводят собственную операцию после того, как оплошность Лисси заставляет директора считать, что она может представлять угрозу.