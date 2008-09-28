Menu
The Unit 2006 - 2009, season 4

Season premiere 28 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"The Unit" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Отряд «Антитеррор» команда отправляется домой после пятимесячной миссии, но вскоре их вновь вызывают на службу. Становится известно, что вице-президент убит, а избранный президент переживает нападение на свой кортеж. Затем члены команды пытаются добыть плутоний в Косово. Джонас сталкивается с этической дилеммой, когда использует секс-рабыню для сбора информации. На новой базе подразделения Тиффи и Эбби сталкиваются с неожиданными проблемами. Вернувшись домой, женщины проводят собственную операцию после того, как оплошность Лисси заставляет директора считать, что она может представлять угрозу.

"The Unit" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Sacrifice
Season 4 Episode 1
28 September 2008
Sudden Flight
Season 4 Episode 2
5 October 2008
Sex Trade
Season 4 Episode 3
12 October 2008
The Conduit
Season 4 Episode 4
19 October 2008
Dancing Lessons
Season 4 Episode 5
26 October 2008
Inquisition
Season 4 Episode 6
2 November 2008
Into Hell, Part 1
Season 4 Episode 7
9 November 2008
Into Hell, Part 2
Season 4 Episode 8
16 November 2008
Shadow Riders
Season 4 Episode 9
23 November 2008
Mislead and Misguided
Season 4 Episode 10
30 November 2008
Switchblade
Season 4 Episode 11
21 December 2008
Bad Beat
Season 4 Episode 12
4 January 2009
The Spear of Destiny
Season 4 Episode 13
11 January 2009
The Last Nazi
Season 4 Episode 14
15 February 2009
Hero
Season 4 Episode 15
8 March 2009
Hill 60
Season 4 Episode 16
15 March 2009
Flesh & Blood
Season 4 Episode 17
22 March 2009
Best Laid Plans
Season 4 Episode 18
29 March 2009
Whiplash
Season 4 Episode 19
12 April 2009
Chaos Theory
Season 4 Episode 20
26 April 2009
Endgame
Season 4 Episode 21
3 May 2009
Unknown Soldier
Season 4 Episode 22
10 May 2009
