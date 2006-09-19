Menu
The Unit 2006 - 2009 season 2

The Unit season 2 poster
The Unit 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 23
Runtime 16 hours 29 minutes
"The Unit" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Отряд «Антитеррор» Тиффи и Мак разбираются с последствиями случившегося на станции. Членам секретного подразделения предстоит остановить биологическую атаку. Группа отправляется под прикрытием в Болгарию, чтобы отыскать бывшего афериста. Молли принимает трудное решение, чтобы позаботиться о своей семье. Члены команды вынуждены отвлечься от своей миссии, чтобы спасти напарника. Затем им приходится иметь дело с неожиданной террористической угрозой. Тем временем Ким тревожится, увидев, что ее дочь разговаривает с неизвестным преподавателем в школе.

"The Unit" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Change of Station
Season 2 Episode 1
19 September 2006
Extreme Rendition
Season 2 Episode 2
26 September 2006
The Kill Zone
Season 2 Episode 3
3 October 2006
Manhunt
Season 2 Episode 4
10 October 2006
Force Majeure
Season 2 Episode 5
17 October 2006
Old Home Week
Season 2 Episode 6
31 October 2006
Off the Meter
Season 2 Episode 7
7 November 2006
Natural Selection
Season 2 Episode 8
14 November 2006
Report by Exception
Season 2 Episode 9
21 November 2006
Bait
Season 2 Episode 10
28 November 2006
Silver Star
Season 2 Episode 11
12 December 2006
The Broom Cupboard
Season 2 Episode 12
16 January 2007
Sub-Conscious
Season 2 Episode 13
6 February 2007
Johnny B. Good
Season 2 Episode 14
6 February 2007
The Water is Wide
Season 2 Episode 15
13 February 2007
Games of Chance
Season 2 Episode 16
20 February 2007
Dark of the Moon
Season 2 Episode 17
27 February 2007
Two Coins
Season 2 Episode 18
20 March 2007
Outsiders
Season 2 Episode 19
3 April 2007
In Loco Parentis
Season 2 Episode 20
10 April 2007
Bedfellows
Season 2 Episode 21
24 April 2007
Freefall
Season 2 Episode 22
1 May 2007
Paradise Lost
Season 2 Episode 23
8 May 2007
