Во 2-м сезоне сериала «Отряд «Антитеррор» Тиффи и Мак разбираются с последствиями случившегося на станции. Членам секретного подразделения предстоит остановить биологическую атаку. Группа отправляется под прикрытием в Болгарию, чтобы отыскать бывшего афериста. Молли принимает трудное решение, чтобы позаботиться о своей семье. Члены команды вынуждены отвлечься от своей миссии, чтобы спасти напарника. Затем им приходится иметь дело с неожиданной террористической угрозой. Тем временем Ким тревожится, увидев, что ее дочь разговаривает с неизвестным преподавателем в школе.