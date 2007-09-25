В 3-м сезоне сериала «Отряд «Антитеррор» члены команды изо всех сил пытаются разобраться с проблемами в подразделении. Некоторые участники отряда отправляются на допрос, другие находятся на континенте в Панаме. Полковник Райан делает неприятное открытие. Биологическое оружие оказывается украдено, и команду отправляют за ним. Задача усложняется, когда газ поднимается в воздух, и пилот падает замертво. Бобу, Уильямсу и Грею поручено спасти группу сотрудников посольства и их семей, подвергшихся нападению в Абиджане. Джонас проверяет свою дочь, которая хочет поступить на службу.