Season premiere 25 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 11
Runtime 7 hours 53 minutes
В 3-м сезоне сериала «Отряд «Антитеррор» члены команды изо всех сил пытаются разобраться с проблемами в подразделении. Некоторые участники отряда отправляются на допрос, другие находятся на континенте в Панаме. Полковник Райан делает неприятное открытие. Биологическое оружие оказывается украдено, и команду отправляют за ним. Задача усложняется, когда газ поднимается в воздух, и пилот падает замертво. Бобу, Уильямсу и Грею поручено спасти группу сотрудников посольства и их семей, подвергшихся нападению в Абиджане. Джонас проверяет свою дочь, которая хочет поступить на службу.

Pandemonium, Part 1
Season 3 Episode 1
25 September 2007
Pandemonium, Part 2
Season 3 Episode 2
2 October 2007
Always Kiss Them Goodbye
Season 3 Episode 3
9 October 2007
Every Step You Take
Season 3 Episode 4
16 October 2007
Inside Out
Season 3 Episode 5
23 October 2007
M.Ps
Season 3 Episode 6
30 October 2007
Five Brothers
Season 3 Episode 7
6 November 2007
Play 16
Season 3 Episode 8
13 November 2007
Binary Explosion
Season 3 Episode 9
20 November 2007
Gone Missing
Season 3 Episode 10
27 November 2007
Side Angle Slide
Season 3 Episode 11
18 December 2007
