The Unit 2006 - 2009 season 1

The Unit 16+
Season premiere 7 March 2006
Production year 2006
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
В 1-м сезоне сериала «Отряд «Антитеррор» разворачивается история о жизни американских секретных агентов, которые отправляются на опасное задание в Афганистан. Там произошел захват авиалайнера, на борту которого находились европейские предприниматели. Жизни заложников в опасности. В центре событий оказывается Боб Браун, который недавно поступил в специальное подразделение и сразу был отправлен на свою первую миссию в Айдахо. Его супруга Ким Браун приехала на территорию подразделения, где столкнулась со множеством неприятных сюрпризов. В их числе — угон приземлившегося самолета со 125 пассажирами недалеко от того места, где находится ее муж.

8 IMDb
Season 1 list of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
First Responders
Season 1 Episode 1
7 March 2006
Stress
Season 1 Episode 2
14 March 2006
200th Hour
Season 1 Episode 3
21 March 2006
True Believers
Season 1 Episode 4
28 March 2006
Non Permissive Environment
Season 1 Episode 5
4 April 2006
Security
Season 1 Episode 6
11 April 2006
Dedication
Season 1 Episode 7
18 April 2006
SERE
Season 1 Episode 8
25 April 2006
Eating the Young
Season 1 Episode 9
2 May 2006
Unannounced
Season 1 Episode 10
9 May 2006
Exposure
Season 1 Episode 11
9 May 2006
Morale, Welfare and Recreation
Season 1 Episode 12
16 May 2006
The Wall
Season 1 Episode 13
16 May 2006
