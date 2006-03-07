В 1-м сезоне сериала «Отряд «Антитеррор» разворачивается история о жизни американских секретных агентов, которые отправляются на опасное задание в Афганистан. Там произошел захват авиалайнера, на борту которого находились европейские предприниматели. Жизни заложников в опасности. В центре событий оказывается Боб Браун, который недавно поступил в специальное подразделение и сразу был отправлен на свою первую миссию в Айдахо. Его супруга Ким Браун приехала на территорию подразделения, где столкнулась со множеством неприятных сюрпризов. В их числе — угон приземлившегося самолета со 125 пассажирами недалеко от того места, где находится ее муж.