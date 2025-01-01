Во 2-м сезоне сериала «Монти Пайтон: Летающий цирк» сюрреалистические комедийные приключения героев набирают обороты. Пока по Лондону разгуливает гигантский еж, а целое министерство занимается бессмысленными прогулками, коллектив газовой компании в полном составе пытается разобраться в устройстве самой обыкновенной кухонной плиты. Также зрителей ожидает необычный взгляд на испанскую инквизицию, неожиданная версия классического романа «Грозовой перевал», строительство дома без единой стены и оригинальные уроки пилотирования. На экране появятся епископ-детектив, присяжные, увлекающиеся шарадами, и молочник-психиатр.