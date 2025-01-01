Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Monty Python's Flying Circus 1969 - 1974 season 2

Monty Python's Flying Circus season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Monty Python's Flying Circus Seasons Season 2

Monty Python's Flying Circus 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 September 1970
Production year 1970
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Monty Python's Flying Circus" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Монти Пайтон: Летающий цирк» сюрреалистические комедийные приключения героев набирают обороты. Пока по Лондону разгуливает гигантский еж, а целое министерство занимается бессмысленными прогулками, коллектив газовой компании в полном составе пытается разобраться в устройстве самой обыкновенной кухонной плиты. Также зрителей ожидает необычный взгляд на испанскую инквизицию, неожиданная версия классического романа «Грозовой перевал», строительство дома без единой стены и оригинальные уроки пилотирования. На экране появятся епископ-детектив, присяжные, увлекающиеся шарадами, и молочник-психиатр.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.8 IMDb
Write review
"Monty Python's Flying Circus" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Dinsdale
Season 2 Episode 1
15 September 1970
The Spanish Inquisition
Season 2 Episode 2
22 September 1970
Déjà Vu
Season 2 Episode 3
29 September 1970
The Buzz Aldrin Show
Season 2 Episode 4
20 October 1970
Live from the Grill-o-mat
Season 2 Episode 5
27 October 1970
It's a Living
Season 2 Episode 6
3 November 1970
The Attila the Hun Show
Season 2 Episode 7
11 November 1970
Archaeology Today
Season 2 Episode 8
17 November 1970
How to Recognize Different Parts of the Body
Season 2 Episode 9
24 November 1970
Scott of the Antarctic
Season 2 Episode 10
1 December 1970
How Not to Be Seen
Season 2 Episode 11
8 December 1970
Spam
Season 2 Episode 12
15 December 1970
Royal Episode Thirteen
Season 2 Episode 13
22 December 1970
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more