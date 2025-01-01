В 3-м сезоне сериала «Монти Пайтон: Летающий цирк» вежливый убийца получает условный срок благодаря своему уникальному обаянию. Тем временем семейная пара пытается найти сходство между районами британской столицы, а незадачливый путешественник хочет достичь Парижа через Исландию. Также в этом сезоне зрители узнают, как избавиться от домашних животных перед отъездом в отпуск, чем школьники занимаются на внеклассных занятиях, как стать швейцарским банкиром и на что стоит обратить внимание при прослушивании Чайковского. Кроме того, на экране появятся робкий теледиктор, незадачливый турагент и международная группа парикмахеров.