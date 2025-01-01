Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Monty Python's Flying Circus 1969 - 1974 season 3

Monty Python's Flying Circus season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Monty Python's Flying Circus Seasons Season 3

Monty Python's Flying Circus 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 19 October 1972
Production year 1972
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Monty Python's Flying Circus" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Монти Пайтон: Летающий цирк» вежливый убийца получает условный срок благодаря своему уникальному обаянию. Тем временем семейная пара пытается найти сходство между районами британской столицы, а незадачливый путешественник хочет достичь Парижа через Исландию. Также в этом сезоне зрители узнают, как избавиться от домашних животных перед отъездом в отпуск, чем школьники занимаются на внеклассных занятиях, как стать швейцарским банкиром и на что стоит обратить внимание при прослушивании Чайковского. Кроме того, на экране появятся робкий теледиктор, незадачливый турагент и международная группа парикмахеров.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.8 IMDb
Write review
"Monty Python's Flying Circus" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Whicker's World
Season 3 Episode 1
19 October 1972
Mr. & Mrs. Brian Norris' Ford Popular
Season 3 Episode 2
26 October 1972
The Money Programme
Season 3 Episode 3
2 November 1972
Blood, Devastation, Death, War and Horror
Season 3 Episode 4
9 November 1972
The All-England Summarize Proust Competition
Season 3 Episode 5
16 November 1972
The War Against Pornography
Season 3 Episode 6
23 November 1972
Salad Days
Season 3 Episode 7
30 November 1972
The Cycling Tour
Season 3 Episode 8
7 December 1972
The Nude Organist
Season 3 Episode 9
14 December 1972
E. Henry Thripshaw's Disease
Season 3 Episode 10
21 December 1972
Dennis Moore
Season 3 Episode 11
4 January 1973
A Book at Bedtime
Season 3 Episode 12
11 January 1973
Grandstand
Season 3 Episode 13
18 January 1973
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more