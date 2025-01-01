Menu
Monty Python's Flying Circus 1969 - 1974 season 1

Monty Python's Flying Circus 12+
Season premiere 5 October 1969
Production year 1969
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Monty Python's Flying Circus" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Монти Пайтон: Летающий цирк» перед зрителями предстает коллекция веселых и нелепых скетчей на злобу дня. Героев ожидает незабываемый урок итальянского, встреча с ожившим Вольфгангом Амадеем Моцартом собственной персоной, опасная велогонка, нелепый судебный процесс и лекция об овцеводстве. Также среди персонажей сезона окажутся человек с двумя носами, консультант по вопросам брака, безумная королева, бравый шотландский горец, ансамбль мышей-музыкантов и специалист по ремонту велосипедов. Им придется бороться со свежими фруктами, примерять модные плавки, снимать эротический фильм и давать бизнес-советы.

8.8 IMDb
"Monty Python's Flying Circus" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Whither Canada?
Season 1 Episode 1
5 October 1969
Sex and Violence
Season 1 Episode 2
12 October 1969
How to Recognise Different Types of Trees from Quite a Long Way Away
Season 1 Episode 3
19 October 1969
Owl-Stretching Time
Season 1 Episode 4
26 October 1969
Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the Twentieth Century
Season 1 Episode 5
16 November 1969
It's the Arts
Season 1 Episode 6
23 November 1969
You're No Fun Anymore
Season 1 Episode 7
30 November 1969
Full Frontal Nudity
Season 1 Episode 8
7 December 1969
The Ant, an Introduction
Season 1 Episode 9
14 December 1969
Untitled
Season 1 Episode 10
21 December 1969
The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom
Season 1 Episode 11
28 December 1969
The Naked Ant
Season 1 Episode 12
4 January 1970
Intermission
Season 1 Episode 13
11 January 1970
