В 1-м сезоне сериала «Монти Пайтон: Летающий цирк» перед зрителями предстает коллекция веселых и нелепых скетчей на злобу дня. Героев ожидает незабываемый урок итальянского, встреча с ожившим Вольфгангом Амадеем Моцартом собственной персоной, опасная велогонка, нелепый судебный процесс и лекция об овцеводстве. Также среди персонажей сезона окажутся человек с двумя носами, консультант по вопросам брака, безумная королева, бравый шотландский горец, ансамбль мышей-музыкантов и специалист по ремонту велосипедов. Им придется бороться со свежими фруктами, примерять модные плавки, снимать эротический фильм и давать бизнес-советы.