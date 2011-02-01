В 4-м сезоне сериала «Тайный дневник девушки по вызову» Белль развлекает молодого адвоката Лиама, проблемы которого ей удается решить с помощью небольшой ролевой игры в парике и платье. Благодаря ему она узнает, что Стефани оказалась под стражей за отмывание денег. Не желая самостоятельно вести бизнес, она соглашается принять у себя дочь Стефани Поппи, которая не имеет никакого отношения к деятельности своей матери. Бен делает Ханне предложение. Та неохотно, но все-таки берет на себя бизнес Стефани и вскоре обнаруживает, что ей бросает вызов сварливая Шарлотта. Кроме того, Ханна встречается с матерью Бена, которой многое известно...