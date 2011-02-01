Menu
Secret Diary of a Call Girl 2007 - 2011, season 4

Secret Diary of a Call Girl

Secret Diary of a Call Girl 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 1 February 2011
Production year 2011
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
"Secret Diary of a Call Girl" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Тайный дневник девушки по вызову» Белль развлекает молодого адвоката Лиама, проблемы которого ей удается решить с помощью небольшой ролевой игры в парике и платье. Благодаря ему она узнает, что Стефани оказалась под стражей за отмывание денег. Не желая самостоятельно вести бизнес, она соглашается принять у себя дочь Стефани Поппи, которая не имеет никакого отношения к деятельности своей матери. Бен делает Ханне предложение. Та неохотно, но все-таки берет на себя бизнес Стефани и вскоре обнаруживает, что ей бросает вызов сварливая Шарлотта. Кроме того, Ханна встречается с матерью Бена, которой многое известно...

7.3 IMDb
"Secret Diary of a Call Girl" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 4 Episode 1
1 February 2011
Episode 2
Season 4 Episode 2
8 February 2011
Episode 3
Season 4 Episode 3
15 February 2011
Episode 4
Season 4 Episode 4
22 February 2011
Episode 5
Season 4 Episode 5
1 March 2011
Episode 6
Season 4 Episode 6
8 March 2011
Episode 7
Season 4 Episode 7
15 March 2011
Episode 8
Season 4 Episode 8
22 March 2011
TV series release schedule
