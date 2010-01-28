Menu
Secret Diary of a Call Girl 2007 - 2011 season 3

Secret Diary of a Call Girl season 3 poster
Secret Diary of a Call Girl Seasons Season 3

Secret Diary of a Call Girl 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 28 January 2010
Production year 2010
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
"Secret Diary of a Call Girl" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Тайный дневник девушки по вызову» Ханна присутствует на презентации собственной книги, переодевшись официанткой, но рано уходит, чтобы встретиться с американским клиентом Джесси. Тем временем Бена ошибочно принимает за автора женщина по имени Камилла, которая проводит с ним ночь и лишь после понимает, что совершила ошибку. Издатель Дункан одержим продажами. Книга имеет успех, и он просит Ханну подготовить продолжение. Стефани, агент Белль, отнюдь не впечатлена фотографиями в книге. Сестра Ханны Джеки приезжает после расставания со своим мужем. Ханна не в состоянии рассказать ей о своей работе. 

"Secret Diary of a Call Girl" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 3 Episode 1
28 January 2010
Episode 2
Season 3 Episode 2
28 January 2010
Episode 3
Season 3 Episode 3
4 February 2010
Episode 4
Season 3 Episode 4
11 February 2010
Episode 5
Season 3 Episode 5
18 February 2010
Episode 6
Season 3 Episode 6
25 February 2010
Episode 7
Season 3 Episode 7
4 March 2010
Episode 8
Season 3 Episode 8
11 March 2010
