В 3-м сезоне сериала «Тайный дневник девушки по вызову» Ханна присутствует на презентации собственной книги, переодевшись официанткой, но рано уходит, чтобы встретиться с американским клиентом Джесси. Тем временем Бена ошибочно принимает за автора женщина по имени Камилла, которая проводит с ним ночь и лишь после понимает, что совершила ошибку. Издатель Дункан одержим продажами. Книга имеет успех, и он просит Ханну подготовить продолжение. Стефани, агент Белль, отнюдь не впечатлена фотографиями в книге. Сестра Ханны Джеки приезжает после расставания со своим мужем. Ханна не в состоянии рассказать ей о своей работе.