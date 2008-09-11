Menu
Secret Diary of a Call Girl 2007 - 2011 season 2

Season premiere 11 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Тайный дневник девушки по вызову» накануне крещения ребенка своей сестры журналист бульварной прессы заставляет Белль разоблачить женатого члена парламента, который является одним из ее клиентов. Также главная героиня встречает Алекса, молодого врача, не подозревающего о том, чем она занимается на самом деле, и страстно желающего встречаться с ней. Белль сталкивается в собственном доме с супругой одного из своих постоянных клиентов и вскоре обнаруживает, что не может доставить ему удовольствие, поскольку в ее воображении жена постоянно находится рядом и рискует прервать их.

0.0
7.3 IMDb
Episode 1
Season 2 Episode 1
11 September 2008
Episode 2
Season 2 Episode 2
11 September 2008
Episode 3
Season 2 Episode 3
18 September 2008
Episode 4
Season 2 Episode 4
25 September 2008
Episode 5
Season 2 Episode 5
2 October 2008
Episode 6
Season 2 Episode 6
9 October 2008
Episode 7
Season 2 Episode 7
16 October 2008
Episode 8
Season 2 Episode 8
23 October 2008
