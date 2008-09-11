Во 2-м сезоне сериала «Тайный дневник девушки по вызову» накануне крещения ребенка своей сестры журналист бульварной прессы заставляет Белль разоблачить женатого члена парламента, который является одним из ее клиентов. Также главная героиня встречает Алекса, молодого врача, не подозревающего о том, чем она занимается на самом деле, и страстно желающего встречаться с ней. Белль сталкивается в собственном доме с супругой одного из своих постоянных клиентов и вскоре обнаруживает, что не может доставить ему удовольствие, поскольку в ее воображении жена постоянно находится рядом и рискует прервать их.