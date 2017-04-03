В 1-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» бывший военнослужащий Терри Шэпперт является фанатом остросюжетных картин и многосерийных лент. И у него как у профи часто возникает вопрос: может ли то, что случилось в кадре, произойти в действительности? Терри соберется вместе с другими авторами проекта, чтобы выяснить – можно ли под водой выстрелом из оружия пробить стекло машины и убить человека? Терри Шэпперт любит картину «Челюсти». Больше всего ему нравится концовка: Броуди совершает выстрел в кислородный баллон, который застревает в пасти акулы, и та подлетает на воздух. Насколько это реалистично?