Hollywood Weapons (2017), season 1

Hollywood Weapons 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
В 1-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» бывший военнослужащий Терри Шэпперт является фанатом остросюжетных картин и многосерийных лент. И у него как у профи часто возникает вопрос: может ли то, что случилось в кадре, произойти в действительности? Терри соберется вместе с другими авторами проекта, чтобы выяснить – можно ли под водой выстрелом из оружия пробить стекло машины и убить человека? Терри Шэпперт любит картину «Челюсти». Больше всего ему нравится концовка: Броуди совершает выстрел в кислородный баллон, который застревает в пасти акулы, и та подлетает на воздух. Насколько это реалистично?

7.5
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Terry's Criminal Minds
Season 1 Episode 1
3 April 2017
Shark Go Boom
Season 1 Episode 2
3 April 2017
The Good, The Bad and Terry
Season 1 Episode 3
10 April 2017
Dying Hard
Season 1 Episode 4
17 April 2017
Schapbo
Season 1 Episode 5
24 April 2017
Terry and The Minigun
Season 1 Episode 6
1 May 2017
Scoreless
Season 1 Episode 7
8 May 2017
Terry vs. Gorn
Season 1 Episode 8
15 May 2017
