Hollywood Weapons (2017), season 2

Hollywood Weapons 16+
Season premiere 24 February 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Hollywood Weapons" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» Терри обращается к одному из самых популярных проектов — «Куигли в Австралии». Он узнает, правда ли возможно попасть из винтовки Sharps на 564 ярда. После чего испытаниям подвергнется винтовка Quigley. Затем Терри и Ларри решат проверить эффективность управления машиной с установленным там оружием, уподобившись легендарному шпиону Джеймсу Бонду. В следующем эпизоде Терри и Ларри решают протестировать два эпизода из многосерийного проекта «Правосудие». Причем в кадре Терри примерит на себя образ Рэйлана Гивинса. Это будет очень увлекательный эксперимент.

7.5
Rate 11 votes
"Hollywood Weapons" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Terry Down Under
Season 2 Episode 1
24 February 2018
Bond, Terry Bond
Season 2 Episode 2
3 March 2018
Just-Terry-Fied
Season 2 Episode 3
10 March 2018
Terry's Reindeer Game
Season 2 Episode 4
17 March 2018
Ex-Men: The Origin of Terry
Season 2 Episode 5
24 March 2018
Pay Terry Back
Season 2 Episode 6
31 March 2018
Paint Your Red River Stagecoach at High Noon
Season 2 Episode 7
2 April 2018
Terry's Underworld
Season 2 Episode 8
9 April 2018
