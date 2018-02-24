Во 2-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» Терри обращается к одному из самых популярных проектов — «Куигли в Австралии». Он узнает, правда ли возможно попасть из винтовки Sharps на 564 ярда. После чего испытаниям подвергнется винтовка Quigley. Затем Терри и Ларри решат проверить эффективность управления машиной с установленным там оружием, уподобившись легендарному шпиону Джеймсу Бонду. В следующем эпизоде Терри и Ларри решают протестировать два эпизода из многосерийного проекта «Правосудие». Причем в кадре Терри примерит на себя образ Рэйлана Гивинса. Это будет очень увлекательный эксперимент.