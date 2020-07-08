Menu
Hollywood Weapons (2017), season 4

Season premiere 8 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Hollywood Weapons" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» Терри предстает на экране в образе легендарного доктора Джонса. Испытанию подвергает культовый эпизод из не менее культового фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Терри и Ларри проведут сразу три разных эксперимента, для двух из которых им потребуется танк. Дуэт поедет в городок под названием Увальде, расположенный в штате Техас, посетят интернет-ресурс Drivetanks.com и лично убедятся, что танковый снаряд может перевернуть машину. В следующем эпизоде Терри и Ларри испытывают 3 эпизода из картины Дензела Вашингтона «Уравнитель». Терри хочет быть так же крут, как Дензел.

TV Show rating

7.5
Rate 11 votes
"Hollywood Weapons" season 4 list of episodes. TV series release schedule
The Last Crusade of Indiana Terry
Season 4 Episode 1
8 July 2020
Equalizing Terry
Season 4 Episode 2
15 July 2020
Silencing Terry
Season 4 Episode 3
22 July 2020
Meet the Smiths
Season 4 Episode 4
29 July 2020
Nightmare on Hollywood Weapons
Season 4 Episode 5
5 August 2020
All for One!
Season 4 Episode 6
12 August 2020
RED-ish
Season 4 Episode 7
19 August 2020
MacSchappert
Season 4 Episode 8
26 August 2020
