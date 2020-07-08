В 4-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» Терри предстает на экране в образе легендарного доктора Джонса. Испытанию подвергает культовый эпизод из не менее культового фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Терри и Ларри проведут сразу три разных эксперимента, для двух из которых им потребуется танк. Дуэт поедет в городок под названием Увальде, расположенный в штате Техас, посетят интернет-ресурс Drivetanks.com и лично убедятся, что танковый снаряд может перевернуть машину. В следующем эпизоде Терри и Ларри испытывают 3 эпизода из картины Дензела Вашингтона «Уравнитель». Терри хочет быть так же крут, как Дензел.