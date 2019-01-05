Menu
Season premiere 5 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
В 3-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» Терри и Ларри ожидает очередное увлекательное приключение. На этот раз они воссоздают эпизоды из каротины 1920-х годов «Черный пират», где образ центрального персонажа воплотил на экране культовый актер Дуглас Фэрбенкс — старший. Терри узнает, сумеет ли он сбить мачту корабля при помощи огнестрельного оружия, после чего выяснит, что такое гравитация, спустившись по парусу при помощи ножа. В следующей серии Терри переместится в 70-е годы прошлого столетия, где его мечта детства сбудется — он станет сотрудником полиции на ТВ 70-х годов. Ларри окажет Терри помощь в исполнении его мечты.

A Pirates Life for Terry
Season 3 Episode 1
5 January 2019
Terry Loves 70's Cop Shows
Season 3 Episode 2
12 January 2019
Breaking Terry Badly
Season 3 Episode 3
19 January 2019
Getting to Know Rick O'Shea
Season 3 Episode 4
26 January 2019
Larry's Shadow
Season 3 Episode 5
2 February 2019
We Hear Ya!
Season 3 Episode 6
10 February 2019
D-Day By Air
Season 3 Episode 7
17 February 2019
Saving Private Terry
Season 3 Episode 8
16 March 2019
