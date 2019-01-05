В 3-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» Терри и Ларри ожидает очередное увлекательное приключение. На этот раз они воссоздают эпизоды из каротины 1920-х годов «Черный пират», где образ центрального персонажа воплотил на экране культовый актер Дуглас Фэрбенкс — старший. Терри узнает, сумеет ли он сбить мачту корабля при помощи огнестрельного оружия, после чего выяснит, что такое гравитация, спустившись по парусу при помощи ножа. В следующей серии Терри переместится в 70-е годы прошлого столетия, где его мечта детства сбудется — он станет сотрудником полиции на ТВ 70-х годов. Ларри окажет Терри помощь в исполнении его мечты.