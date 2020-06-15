В 4-м сезоне шоу «Детский КВН» юные звезды экрана попробуют покорить сердца более опытных. Как и их взрослым товарищам в классической версии игры, детям предстоит соревноваться между собой за право стать самыми смешными. Они поучаствуют в разных конкурсах, которые помогут раскрыть их сценические таланты. Несмотря на то что игроки являются детьми, на съемках происходят нешуточные страсти. Наблюдать за процессом будут опытные судьи, которые уже успели найти свое место в российском шоу-бизнесе. В их числе Борис Граческий, Алексей Крвеня, Екатерина Волкова и другие селебрити.