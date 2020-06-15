Menu
Detskiy KVN (2017), season 4

Detskiy KVN season 4 poster
Детский КВН 6+
Title Сезон 4
Season premiere 15 June 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Detskiy KVN" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Детский КВН» юные звезды экрана попробуют покорить сердца более опытных. Как и их взрослым товарищам в классической версии игры, детям предстоит соревноваться между собой за право стать самыми смешными. Они поучаствуют в разных конкурсах, которые помогут раскрыть их сценические таланты. Несмотря на то что игроки являются детьми, на съемках происходят нешуточные страсти. Наблюдать за процессом будут опытные судьи, которые уже успели найти свое место в российском шоу-бизнесе. В их числе Борис Граческий, Алексей Крвеня, Екатерина Волкова и другие селебрити.

"Detskiy KVN" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
1 игра
Season 4 Episode 1
15 June 2020
2 игра
Season 4 Episode 2
16 June 2020
3 игра
Season 4 Episode 3
17 June 2020
4 игра
Season 4 Episode 4
18 June 2020
5 игра
Season 4 Episode 5
22 June 2020
6 игра
Season 4 Episode 6
23 June 2020
7 игра
Season 4 Episode 7
24 June 2020
8 игра
Season 4 Episode 8
25 June 2020
9 игра
Season 4 Episode 9
29 June 2020
10 игра
Season 4 Episode 10
30 June 2020
11 игра
Season 4 Episode 11
1 July 2020
12 игра
Season 4 Episode 12
2 July 2020
