Detskiy KVN (2017), season 3

Detskiy KVN season 3 poster
Season premiere 5 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
В 3-м сезоне шоу «Детский КВН», которое выходило на телеканале «СТС», начинающие комедианты померяются силами. Команды, которые приняли участие в шоу, были выбраны в результате длительного отборочного тура, поэтому на сцене появятся только лучшие из лучших. Смешные школьники представят свои юмористические и музыкальные выступления, преследуя цель забрать главную награду. Выявлять самых талантливых будут настоящие знатоки юмора. Среди членов жюри – Хрусталев, Муругов, Ярушин и другие известные личности. Ведущие программы – Таисия Маслякова и Алексей Королев.

0.0
Rate 0 vote
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
1 игра
Season 3 Episode 1
5 July 2019
2 игра
Season 3 Episode 2
6 July 2019
3 игра
Season 3 Episode 3
11 July 2019
4 игра
Season 3 Episode 4
12 July 2019
5 игра
Season 3 Episode 5
18 July 2019
6 игра
Season 3 Episode 6
27 July 2019
7 игра
Season 3 Episode 7
28 July 2019
8 игра
Season 3 Episode 8
28 July 2019
9 игра
Season 3 Episode 9
2 August 2019
10 игра
Season 3 Episode 10
3 August 2019
11 игра
Season 3 Episode 11
8 August 2019
12 игра
Season 3 Episode 12
9 August 2019
