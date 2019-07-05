В 3-м сезоне шоу «Детский КВН», которое выходило на телеканале «СТС», начинающие комедианты померяются силами. Команды, которые приняли участие в шоу, были выбраны в результате длительного отборочного тура, поэтому на сцене появятся только лучшие из лучших. Смешные школьники представят свои юмористические и музыкальные выступления, преследуя цель забрать главную награду. Выявлять самых талантливых будут настоящие знатоки юмора. Среди членов жюри – Хрусталев, Муругов, Ярушин и другие известные личности. Ведущие программы – Таисия Маслякова и Алексей Королев.