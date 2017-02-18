В 1-м сезоне шоу «Детский КВН» юные юмористы получат уникальную возможность показать себя с самой смешной стороны. Не только взрослые, но и дети умеют талантливо шутить, и новая глава в истории клуба веселых и находчивых докажет это. Команды, созданные обычными школьниками из разных городов, будут выступать на сцене точно так же, как делали их предшественники. Четыре группы представят свои выступления в разных жанрах, но только одна из них выйдет в полуфинал. Каждый выпуск команды будут сменять друг друга, а лучшие померяются силами в самом конце. Судить шоу будут звезды шоу-бизнеса, которые знают толк в хороших шутках.