Detskiy KVN (2017), season 1

Детский КВН 6+
Title Сезон 1
Season premiere 18 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Detskiy KVN" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Детский КВН» юные юмористы получат уникальную возможность показать себя с самой смешной стороны. Не только взрослые, но и дети умеют талантливо шутить, и новая глава в истории клуба веселых и находчивых докажет это. Команды, созданные обычными школьниками из разных городов, будут выступать на сцене точно так же, как делали их предшественники. Четыре группы представят свои выступления в разных жанрах, но только одна из них выйдет в полуфинал. Каждый выпуск команды будут сменять друг друга, а лучшие померяются силами в самом конце. Судить шоу будут звезды шоу-бизнеса, которые знают толк в хороших шутках.

"Detskiy KVN" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
1 игра
Season 1 Episode 1
18 February 2017
2 игра
Season 1 Episode 2
25 February 2017
3 игра
Season 1 Episode 3
4 March 2017
4 игра
Season 1 Episode 4
11 March 2017
5 игра
Season 1 Episode 5
18 March 2017
6 игра
Season 1 Episode 6
25 March 2017
7 игра
Season 1 Episode 7
1 April 2017
8 игра
Season 1 Episode 8
8 April 2017
9 игра
Season 1 Episode 9
15 April 2017
10 игра
Season 1 Episode 10
22 April 2017
11 игра
Season 1 Episode 11
29 April 2017
12 игра
Season 1 Episode 12
6 May 2017
