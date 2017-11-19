Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Detskiy KVN (2017), season 2

Detskiy KVN season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Detskiy KVN Seasons Season 2

Детский КВН 6+
Title Сезон 2
Season premiere 19 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Detskiy KVN" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Детский КВН» девочки и мальчики со всех уголков страны покажут, на что они способны. Участники прошли жесткий отбор, и из 150 команд, желающих сразиться в юмористическом поединке с другими детьми, осталось всего 36 лучших. Они получили заветный шанс выступить на сцене в Москве. Каждую неделю шесть команд попытаются рассмешить не только зрителей, но и притязательное жюри, имеющее большой опыт в юморе и шоу-бизнесе: Арзамасову, Газманова, Башкатова, Грачевского и других. Ведущие – Смирнова Ева и Галустян Михаил. Общаться с участниками за кулисами будет Михалкова Юлия.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Detskiy KVN" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
1 игра
Season 2 Episode 1
19 November 2017
2 игра
Season 2 Episode 2
26 November 2017
3 игра
Season 2 Episode 3
3 December 2017
4 игра
Season 2 Episode 4
10 December 2017
5 игра
Season 2 Episode 5
17 December 2017
6 игра
Season 2 Episode 6
24 December 2017
7 игра
Season 2 Episode 7
TBA
8 игра
Season 2 Episode 8
TBA
9 игра
Season 2 Episode 9
TBA
10 игра
Season 2 Episode 10
TBA
11 игра
Season 2 Episode 11
TBA
12 игра
Season 2 Episode 12
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more