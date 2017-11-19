Во 2-м сезоне шоу «Детский КВН» девочки и мальчики со всех уголков страны покажут, на что они способны. Участники прошли жесткий отбор, и из 150 команд, желающих сразиться в юмористическом поединке с другими детьми, осталось всего 36 лучших. Они получили заветный шанс выступить на сцене в Москве. Каждую неделю шесть команд попытаются рассмешить не только зрителей, но и притязательное жюри, имеющее большой опыт в юморе и шоу-бизнесе: Арзамасову, Газманова, Башкатова, Грачевского и других. Ведущие – Смирнова Ева и Галустян Михаил. Общаться с участниками за кулисами будет Михалкова Юлия.