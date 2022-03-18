Menu
La Unidad season 2 watch online

La Unidad season 2 poster
Kinoafisha TV Shows La Unidad Seasons Season 2

La Unidad 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"La Unidad" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Подразделение» после полутора лет интенсивных поисков сотрудники спецотдела во главе с главным комиссаром Карлой Торрес задержали одного из разыскиваемых лидеров джихадистов. Но эта операция приводит в действие план мести против членов команды. Полицейские ищут способ защитить себя, преследуя членов террористической группировки. Они еще не довели до конца свой план нападения на команду Карлы. На Маркоса совершают нападение, пока его маленькая дочь Луа спит в своей комнате. Зная, что каждый может стать мишенью, они назначают полицейский эскорт всем членам отряда.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb
"La Unidad" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episódio 1
Season 2 Episode 1
18 March 2022
Episódio 2
Season 2 Episode 2
18 March 2022
Episódio 3
Season 2 Episode 3
18 March 2022
Episódio 4
Season 2 Episode 4
18 March 2022
Episódio 5
Season 2 Episode 5
18 March 2022
Episódio 6
Season 2 Episode 6
18 March 2022
TV series release schedule
