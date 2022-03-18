Во 2-м сезоне сериала «Подразделение» после полутора лет интенсивных поисков сотрудники спецотдела во главе с главным комиссаром Карлой Торрес задержали одного из разыскиваемых лидеров джихадистов. Но эта операция приводит в действие план мести против членов команды. Полицейские ищут способ защитить себя, преследуя членов террористической группировки. Они еще не довели до конца свой план нападения на команду Карлы. На Маркоса совершают нападение, пока его маленькая дочь Луа спит в своей комнате. Зная, что каждый может стать мишенью, они назначают полицейский эскорт всем членам отряда.