The New Frontier season 2 watch online

The New Frontier season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The New Frontier Seasons Season 2

The New Frontier 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"The New Frontier" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Космос. Новые горизонты» государственное финансирование космических программ сокращается из-за более приземленных проблем – международных конфликтов и экономических кризисов. Но это не значит, что космос больше не привлекает человечество: просто из сферы чистой науки он переходит в сферу бизнеса и предпринимательства. Взрыв частных инвестиций помогает изобретать современные двигатели, решать физические проблемы межзвездного перемещения и даже изучать новые космические тела. С какой целью Япония, Китай и Индия взяли на себя запуск зондов на Луну и Марс? Существуют ли поблизости планеты, способные заменить нам Землю?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"The New Frontier" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Astronauts
Season 2 Episode 1
3 June 2016
Space: Getting There
Season 2 Episode 2
3 June 2016
Orbit
Season 2 Episode 3
3 June 2016
Shore to Shore
Season 2 Episode 4
3 June 2016
Mars: Adapt or Leave
Season 2 Episode 5
3 June 2016
Emissaries
Season 2 Episode 6
3 June 2016
Danger, Asteroids Ahead
Season 2 Episode 7
3 June 2016
First Light
Season 2 Episode 8
3 June 2016
Stars Above
Season 2 Episode 9
3 June 2016
The Dark Side
Season 2 Episode 10
3 June 2016
