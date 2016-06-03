Во 2-м сезоне сериала «Космос. Новые горизонты» государственное финансирование космических программ сокращается из-за более приземленных проблем – международных конфликтов и экономических кризисов. Но это не значит, что космос больше не привлекает человечество: просто из сферы чистой науки он переходит в сферу бизнеса и предпринимательства. Взрыв частных инвестиций помогает изобретать современные двигатели, решать физические проблемы межзвездного перемещения и даже изучать новые космические тела. С какой целью Япония, Китай и Индия взяли на себя запуск зондов на Луну и Марс? Существуют ли поблизости планеты, способные заменить нам Землю?