В 4-м сезоне сериала «Космос. Новые горизонты» к Земле приближается запущенный несколько десятилетий назад исследовательский корабль, пилотируемый роботом. На его борту нас ждет настоящий прорыв в изучении космоса. На протяжении всего полета шаттл собирал информацию о других планетах, теоретически пригодных для жизни человека. Одно из исследуемых небесных тел оказалось удивительно близко по условиям к нашей родной Земле. Сможет ли эта бесплодная ныне планета с огромным потенциалом стать для нас новым домом спустя десятки или даже сотни лет? В это время ученые пытаются узнать о ней как можно больше с помощью наземного оборудования.