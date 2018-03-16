Menu
Season premiere 16 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
В 4-м сезоне сериала «Космос. Новые горизонты» к Земле приближается запущенный несколько десятилетий назад исследовательский корабль, пилотируемый роботом. На его борту нас ждет настоящий прорыв в изучении космоса. На протяжении всего полета шаттл собирал информацию о других планетах, теоретически пригодных для жизни человека. Одно из исследуемых небесных тел оказалось удивительно близко по условиям к нашей родной Земле. Сможет ли эта бесплодная ныне планета с огромным потенциалом стать для нас новым домом спустя десятки или даже сотни лет? В это время ученые пытаются узнать о ней как можно больше с помощью наземного оборудования.

0.0
7.2 IMDb
Mercury or Bust
Season 4 Episode 1
16 March 2018
Set Course for the Heart of the Sun
Season 4 Episode 2
23 March 2018
Tickets Please
Season 4 Episode 3
30 March 2018
Planet X
Season 4 Episode 4
6 April 2018
Hyabusa
Season 4 Episode 5
13 April 2018
Fresh Eyes
Season 4 Episode 6
13 April 2018
Martian Attractions
Season 4 Episode 7
20 April 2018
Cubes
Season 4 Episode 8
27 April 2018
Proving Einstein
Season 4 Episode 9
4 May 2018
Where Are All the Aliens?
Season 4 Episode 10
11 May 2018
