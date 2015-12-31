Menu
The New Frontier 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"The New Frontier" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Космос. Новые горизонты» космические просторы перестают быть для человечества чем-то недосягаемым и неподконтрольным. Наука не только каждый день движется огромными шагами к освоению новых планет, но и получает значительное финансовое подкрепление от бизнеса. Переломным моментом для этой индустрии стал первый в истории частный обслуживающий шаттл, недавно отправленный на МКС. После его успешного прикрепления к станции стало очевидно, что космос – это новый Диснейленд, который уже в скором времени может обеспечить работой тысячи человек по всему миру и открыть новую сферу межпланетного туризма.

"The New Frontier" season 1 list of episodes. TV series release schedule
From There to Here
Season 1 Episode 1
31 December 2015
Return to the Moon
Season 1 Episode 2
31 December 2015
The Inner Worlds
Season 1 Episode 3
31 December 2015
Next Stop Mars
Season 1 Episode 4
31 December 2015
The Planet Makers
Season 1 Episode 5
31 December 2015
The Gas Giants
Season 1 Episode 6
31 December 2015
The Moons of Olympus
Season 1 Episode 7
31 December 2015
The Sun
Season 1 Episode 8
31 December 2015
Exo Planets
Season 1 Episode 9
31 December 2015
Edge of the Universe
Season 1 Episode 10
31 December 2015
