В 1-м сезоне сериала «Космос. Новые горизонты» космические просторы перестают быть для человечества чем-то недосягаемым и неподконтрольным. Наука не только каждый день движется огромными шагами к освоению новых планет, но и получает значительное финансовое подкрепление от бизнеса. Переломным моментом для этой индустрии стал первый в истории частный обслуживающий шаттл, недавно отправленный на МКС. После его успешного прикрепления к станции стало очевидно, что космос – это новый Диснейленд, который уже в скором времени может обеспечить работой тысячи человек по всему миру и открыть новую сферу межпланетного туризма.