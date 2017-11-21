В 3-м сезоне сериала «Космос. Новые горизонты» зрители узнают все о современном оборудовании, позволяющем ученым и крупным корпорациям осваивать космические просторы. Выясняется, что последнее десятилетие, несмотря на все свои земные сложности, стало поворотным для индустрии космоса. Человечество обзавелось приборами, не имеющими аналогов по точности измерений, масштабам приближения и качеству изображения. Современные телескопы позволяют нам не только открывать прежде неизведанные небесные тела, но и узнавать кое-что новое о своей собственной планете. «Новые горизонты» становятся для нас ближе, чем когда-либо.