Kinoafisha TV Shows The New Frontier Seasons Season 3

The New Frontier 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"The New Frontier" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Космос. Новые горизонты» зрители узнают все о современном оборудовании, позволяющем ученым и крупным корпорациям осваивать космические просторы. Выясняется, что последнее десятилетие, несмотря на все свои земные сложности, стало поворотным для индустрии космоса. Человечество обзавелось приборами, не имеющими аналогов по точности измерений, масштабам приближения и качеству изображения. Современные телескопы позволяют нам не только открывать прежде неизведанные небесные тела, но и узнавать кое-что новое о своей собственной планете. «Новые горизонты» становятся для нас ближе, чем когда-либо.

7.2 IMDb
"The New Frontier" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Living with Space
Season 3 Episode 1
21 November 2017
Atmosphere
Season 3 Episode 2
28 November 2017
Flight Status
Season 3 Episode 3
5 December 2017
Invasion Mars
Season 3 Episode 4
12 December 2017
Juno, Cassini and Beyond
Season 3 Episode 5
19 December 2017
Sling Shot
Season 3 Episode 6
26 December 2017
Living Planet
Season 3 Episode 7
2 January 2018
Cosmic Collisions
Season 3 Episode 8
9 January 2018
Gravity
Season 3 Episode 9
16 January 2018
Interface
Season 3 Episode 10
23 January 2018
TV series release schedule
