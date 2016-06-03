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Постер к 2-му сезону сериала Космос. Новые горизонты
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Киноафиша Сериалы Космос. Новые горизонты Сезоны Сезон 2

The New Frontier 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
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Смотрите за 1
О чем 2-й сезон сериала «Космос. Новые горизонты»

Во 2-м сезоне сериала «Космос. Новые горизонты» государственное финансирование космических программ сокращается из-за более приземленных проблем – международных конфликтов и экономических кризисов. Но это не значит, что космос больше не привлекает человечество: просто из сферы чистой науки он переходит в сферу бизнеса и предпринимательства. Взрыв частных инвестиций помогает изобретать современные двигатели, решать физические проблемы межзвездного перемещения и даже изучать новые космические тела. С какой целью Япония, Китай и Индия взяли на себя запуск зондов на Луну и Марс? Существуют ли поблизости планеты, способные заменить нам Землю?

Список серий 2-го сезона сериала «Космос. Новые горизонты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Астронавты The Astronauts
Сезон 2 Серия 1
3 июня 2016
Космос: Как добраться туда Space: Getting There
Сезон 2 Серия 2
3 июня 2016
Орбита Orbit
Сезон 2 Серия 3
3 июня 2016
От берега к берегу Shore to Shore
Сезон 2 Серия 4
3 июня 2016
Марс: Адаптируйся или уходи Mars: Adapt or Leave
Сезон 2 Серия 5
3 июня 2016
Эмиссары Emissaries
Сезон 2 Серия 6
3 июня 2016
Опасность, впереди астероиды Danger, Asteroids Ahead
Сезон 2 Серия 7
3 июня 2016
Первый луч света First Light
Сезон 2 Серия 8
3 июня 2016
Звезды над головой Stars Above
Сезон 2 Серия 9
3 июня 2016
Темная сторона The Dark Side
Сезон 2 Серия 10
3 июня 2016
График выхода всех сериалов
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