В 1-м сезоне сериала «Тру и Радужное королевство» бесстрашная восьмилетняя Тру должна освободить волшебную силу Древа Желаний, чтобы защитить жителей красочной земли Радужного королевства от злых сил. Радужное королевство готовится к Супер-Пупер-Танцевальной Вечеринке. Правда, диджей Бинго Банго боится играть. Но на этот счет у главной героини есть план. В следующем эпизоде Тру соглашается позаботиться о замке Радужного Короля и его волшебном растении. Но в скором времени Фруки становится большой проблемой, и у Тру возникает много трудностей. Близится день радужного ралли, гонщики готовятся к забегу. Гризельда очень хочет победить.