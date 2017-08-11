Menu
True and the Rainbow Kingdom 2017 - 2019 season 1

True and the Rainbow Kingdom season 1 poster
True and the Rainbow Kingdom

True and the Rainbow Kingdom 0+
Original title The Rainbow Kingdom
Title Радужное королевство
Season premiere 11 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 50 minutes
"True and the Rainbow Kingdom" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тру и Радужное королевство» бесстрашная восьмилетняя Тру должна освободить волшебную силу Древа Желаний, чтобы защитить жителей красочной земли Радужного королевства от злых сил. Радужное королевство готовится к Супер-Пупер-Танцевальной Вечеринке. Правда, диджей Бинго Банго боится играть. Но на этот счет у главной героини есть план. В следующем эпизоде Тру соглашается позаботиться о замке Радужного Короля и его волшебном растении. Но в скором времени Фруки становится большой проблемой, и у Тру возникает много трудностей. Близится день радужного ралли, гонщики готовятся к забегу. Гризельда очень хочет победить.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
"True and the Rainbow Kingdom" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Super Duper Dance Party
Season 1 Episode 1
11 August 2017
Frookie Sitting
Season 1 Episode 2
11 August 2017
Zappy Cling!
Season 1 Episode 3
11 August 2017
Zip Zap Zooooom!
Season 1 Episode 4
11 August 2017
A Royal Stink
Season 1 Episode 5
11 August 2017
TV series release schedule
