В 3-м сезоне сериала «Тру и Радужное королевство» Бартлби убеждает Тру, что она заслуживает самого лучшего и особенного дня рождения. Но сможет ли он спланировать такой праздник? Ночевка Тру претендует на звание лучшей вечеринки, однако все меняется, когда Радужный Король начинает перемещаться во сне своим магическим образом. В следующем эпизоде друзья переживают, что изобретение Гризельды может привести к большим проблемам, но не хотят ранить ее чувства. В свой особенный день Тру делится со своими друзьями Счастливыми Сердцами, и они вовсю празднуют в Радужном королевстве, пока Глумми Мрак не начинает синеть...

