Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

True and the Rainbow Kingdom 2017 - 2019 season 3

True and the Rainbow Kingdom season 3 poster
Kinoafisha TV Shows True and the Rainbow Kingdom Seasons Season 3

True and the Rainbow Kingdom 0+
Original title True Mushroom Town
Title Настоящий грибной город
Season premiere 3 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 1 hour 28 minutes
"True and the Rainbow Kingdom" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Тру и Радужное королевство» Бартлби убеждает Тру, что она заслуживает самого лучшего и особенного дня рождения. Но сможет ли он спланировать такой праздник? Ночевка Тру претендует на звание лучшей вечеринки, однако все меняется, когда Радужный Король начинает перемещаться во сне своим магическим образом. В следующем эпизоде друзья переживают, что изобретение Гризельды может привести к большим проблемам, но не хотят ранить ее чувства. В свой особенный день Тру делится со своими друзьями Счастливыми Сердцами, и они вовсю празднуют в Радужном королевстве, пока Глумми Мрак не начинает синеть...
 

Series rating

7.0
Rate 11 votes
"True and the Rainbow Kingdom" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Where's Cumulo?
Season 3 Episode 1
3 May 2019
A Snoozy Sleepover
Season 3 Episode 2
3 May 2019
True's Birthday Party
Season 3 Episode 3
3 May 2019
The Big Green Bounce
Season 3 Episode 4
3 May 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more