Во 2-м сезоне сериала «Тру и Радужное королевство» Гризельда хочет помочь Радужному королевству, как и Тру. Поэтому она заставляет своих Гризмо построить гигантского робота – Гризбота. Когда Фруки берет его под свой контроль, Тру приходится спешить на помощь своим друзьям. На фестивале Радужного королевства Бартлби заботится о яйце Хинотари по просьбе Радужного короля. Когда яйцо неожиданно вылупляется, Тру приходится срочно спасать положение. Королева Дня и Королева Ночи никогда не увидят друг друга. Тру хочет это изменить. Но смогут ли обитатели Радужного королевства быть счастливы, если день и ночь встретятся?