True and the Rainbow Kingdom 2017 - 2019 season 2

True and the Rainbow Kingdom 0+
Original title The Rainbow Kingdom
Title Радужное королевство
Season premiere 11 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 50 minutes
"True and the Rainbow Kingdom" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Тру и Радужное королевство» Гризельда хочет помочь Радужному королевству, как и Тру. Поэтому она заставляет своих Гризмо построить гигантского робота – Гризбота. Когда Фруки берет его под свой контроль, Тру приходится спешить на помощь своим друзьям. На фестивале Радужного королевства Бартлби заботится о яйце Хинотари по просьбе Радужного короля. Когда яйцо неожиданно вылупляется, Тру приходится срочно спасать положение. Королева Дня и Королева Ночи никогда не увидят друг друга. Тру хочет это изменить. Но смогут ли обитатели Радужного королевства быть счастливы, если день и ночь встретятся?

Series rating

7.0
Rate 11 votes
"True and the Rainbow Kingdom" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Great Grizmos!
Season 2 Episode 1
11 August 2017
Little Helpers
Season 2 Episode 2
11 August 2017
Wishing Heart Hollow
Season 2 Episode 3
11 August 2017
The Kittynati
Season 2 Episode 4
11 August 2017
A Berry Big Mystery
Season 2 Episode 5
11 August 2017
