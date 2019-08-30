Menu
True and the Rainbow Kingdom 2017 - 2019, season 4

True and the Rainbow Kingdom season 4 poster
Original title True Wild Wild Yetis!
Title Настоящий дикий дикий йети!
Season premiere 30 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 50 minutes
"True and the Rainbow Kingdom" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Тру и Радужное королевство» маленькие зрители вместе с Тру и ее друзьями смогут исполнить музыкальные композиции по мотивам классических детских песенок. Персонажи Радужного королевства собираются, чтобы отпраздновать Зимний Фестиваль Желаний. Когда Вечный Фрост сбегает из Ледяного королевства, становится понятно, что день может быть испорчен. Тру и ее команде, как всегда, предстоит все исправить. Тру и Йети случайно опрокидывают вулкан, спровоцировав его извержение. Затем Тру предстоит спасти йети и успокоить гору Хаффинпафф. Тру и Бартлби отправляются в путешествие по ночному лесу, чтобы помочь йети.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
"True and the Rainbow Kingdom" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Itty Bitty Yeti
Season 4 Episode 1
30 August 2019
Yeti Sitting
Season 4 Episode 2
30 August 2019
Mount Huffinpuff
Season 4 Episode 3
30 August 2019
Scratch and Share
Season 4 Episode 4
30 August 2019
The Ni Ni Tree
Season 4 Episode 5
30 August 2019
TV series release schedule
