В 4-м сезоне сериала «Тру и Радужное королевство» маленькие зрители вместе с Тру и ее друзьями смогут исполнить музыкальные композиции по мотивам классических детских песенок. Персонажи Радужного королевства собираются, чтобы отпраздновать Зимний Фестиваль Желаний. Когда Вечный Фрост сбегает из Ледяного королевства, становится понятно, что день может быть испорчен. Тру и ее команде, как всегда, предстоит все исправить. Тру и Йети случайно опрокидывают вулкан, спровоцировав его извержение. Затем Тру предстоит спасти йети и успокоить гору Хаффинпафф. Тру и Бартлби отправляются в путешествие по ночному лесу, чтобы помочь йети.