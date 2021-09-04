В 4 сезоне сериала «Три кота» Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями и бабушкой отправляются на средневековый фестиваль, чтобы узнать, как жили коты много лет назад. Там актеры наряжаются в исторические платья и доспехи и разыгрывают сценки из жизни. Вскоре приближается день рождения Коржика, поэтому семья едет в путешествие на море и готовит котенку особый подарок. Это скейт, да не простой, а с дарственной надписью от его любимого спортсмена. Гоня приглашает ребят в планетарий, чтобы сыграть в интеллектуальную игру о космосе под названием «Марсианин». Победители получат билеты на самый настоящий космодром.