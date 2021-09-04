Menu
Три кота 0+
Title Сезон 4
Season premiere 4 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 52
Runtime 4 hours 20 minutes
"Tri kota" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Три кота» Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями и бабушкой отправляются на средневековый фестиваль, чтобы узнать, как жили коты много лет назад. Там актеры наряжаются в исторические платья и доспехи и разыгрывают сценки из жизни. Вскоре приближается день рождения Коржика, поэтому семья едет в путешествие на море и готовит котенку особый подарок. Это скейт, да не простой, а с дарственной надписью от его любимого спортсмена. Гоня приглашает ребят в планетарий, чтобы сыграть в интеллектуальную игру о космосе под названием «Марсианин». Победители получат билеты на самый настоящий космодром.

6.3
Rate 13 votes
157. Счастливая бабочка
Season 4 Episode 1
4 September 2021
158. Поездка на пляж
Season 4 Episode 2
4 September 2021
159. Папино кафе
Season 4 Episode 3
5 September 2021
160. Дом на колёсах
Season 4 Episode 4
5 September 2021
161. Робот поневоле
Season 4 Episode 5
11 September 2021
162. Не просто яблоки
Season 4 Episode 6
11 September 2021
163. Парк дикой природы
Season 4 Episode 7
12 September 2021
164. Совсем не страшно
Season 4 Episode 8
12 September 2021
165. Граффити котята
Season 4 Episode 9
18 September 2021
166. Автобус
Season 4 Episode 10
18 September 2021
167. Игра для Бантика
Season 4 Episode 11
19 September 2021
168. Торт в подарок
Season 4 Episode 12
19 September 2021
169. Пылесос
Season 4 Episode 13
25 September 2021
170. Дедлайн
Season 4 Episode 14
25 September 2021
171. Кормушки
Season 4 Episode 15
26 September 2021
172. Что такое осень
Season 4 Episode 16
26 September 2021
173. Границы
Season 4 Episode 17
2 October 2021
174. Крутые бутерброды
Season 4 Episode 18
2 October 2021
175. Следопыты
Season 4 Episode 19
3 October 2021
176. Брызгалки
Season 4 Episode 20
3 October 2021
177. Морское чудище
Season 4 Episode 21
16 November 2021
178. Колыбельная
Season 4 Episode 22
20 November 2021
179. Послание в бутылке
Season 4 Episode 23
29 November 2021
180. Мусор - не мусор
Season 4 Episode 24
29 November 2021
181. Старые вещи по-новому
Season 4 Episode 25
4 December 2021
182. День бабушек
Season 4 Episode 26
4 December 2021
183. Музыкальная вечеринка
Season 4 Episode 27
30 December 2021
184. Машина для Коржика
Season 4 Episode 28
30 December 2021
185. Котята-шпионы
Season 4 Episode 29
30 December 2021
186. Папа-разбойник
Season 4 Episode 30
30 December 2021
187. Компот - исследователь
Season 4 Episode 31
5 February 2022
188. Коллекция
Season 4 Episode 32
7 February 2022
189. Отель "Старый замок"
Season 4 Episode 33
14 February 2022
190. Язык дружбы
Season 4 Episode 34
8 March 2022
191. Семейные гонки
Season 4 Episode 35
8 March 2022
192. Спорт по утрам
Season 4 Episode 36
8 March 2022
193. Папин видеоблог
Season 4 Episode 37
27 March 2022
194. Котенок-принц
Season 4 Episode 38
27 March 2022
195. Волшебники
Season 4 Episode 39
17 April 2022
196. В подсолнухах
Season 4 Episode 40
1 May 2022
197. Осьминожка
Season 4 Episode 41
15 May 2022
198. Кинотеатр
Season 4 Episode 42
1 June 2022
199. Праздник моря
Season 4 Episode 43
5 June 2022
200. Мастер на все лапы
Season 4 Episode 44
12 June 2022
201. Без правил
Season 4 Episode 45
19 June 2022
Возвращение лесных котиков
Season 4 Episode 46
26 June 2022
Гоня-путешественник
Season 4 Episode 47
1 October 2022
На холме
Season 4 Episode 48
8 October 2022
Письмо
Season 4 Episode 49
15 October 2022
Тайна кита
Season 4 Episode 50
22 October 2022
Тайна кита
Season 4 Episode 51
29 October 2022
Сокровища
Season 4 Episode 52
5 November 2022
