Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tri kota season 2 watch online

Tri kota season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Tri kota Seasons Season 2

Три кота 0+
Title Сезон 2
Season premiere 9 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 52
Runtime 4 hours 20 minutes
"Tri kota" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Три кота» Лапочка решает, что котята-мальчишки плохо воспитаны, и хочет научить их хорошим манерам. Коржик и Компот никогда не пропускают дам вперед, не делятся своими конфетами и не помогают старшим. Но удастся ли девочке повлиять на маленьких безобразников? Затем в гости к котятам приходит их подружка Горчица, чтобы вместе посмотреть телешоу про археологов. Воодушевившись, ребята решают найти древний клад в своем собственном дворе. Тем временем мама и папа решают подарить всем малышам по настоящей рации. Но котята, как всегда, находят приключения, случайно поймав полицейскую волну.

Series rating

6.3
Rate 13 votes
"Tri kota" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
53. Хорошие манеры
Season 2 Episode 1
9 September 2017
54. Археологи
Season 2 Episode 2
10 September 2017
55. Рации
Season 2 Episode 3
16 September 2017
56. Пугало
Season 2 Episode 4
17 September 2017
57. Спектакль Бантика
Season 2 Episode 5
23 September 2017
58. Сладкая правда
Season 2 Episode 6
30 September 2017
59. Сокровища Египта
Season 2 Episode 7
9 September 2017
60. Игры в темноте
Season 2 Episode 8
7 October 2017
61. Прятки
Season 2 Episode 9
14 October 2017
62. Чемпионат
Season 2 Episode 10
21 October 2017
63. Талант Нудика
Season 2 Episode 11
28 October 2017
64. Теннис с папой
Season 2 Episode 12
4 November 2017
65. Маленькие гонки
Season 2 Episode 13
25 November 2017
66. Привидения
Season 2 Episode 14
2 December 2017
67. Тихий час
Season 2 Episode 15
9 December 2017
68. Кто виноват?
Season 2 Episode 16
16 December 2017
69. Аттракционы
Season 2 Episode 17
23 December 2017
70. Ресторан
Season 2 Episode 18
13 January 2018
71. Прогулка с папой
Season 2 Episode 19
20 January 2018
72. Хоккей
Season 2 Episode 20
27 January 2018
73. Музыкальные инструменты
Season 2 Episode 21
3 February 2018
74. Папин телефон
Season 2 Episode 22
10 February 2018
75. У папы на работе
Season 2 Episode 23
17 February 2018
76. Инструкция
Season 2 Episode 24
24 February 2018
77. Память
Season 2 Episode 25
16 March 2018
78. Камень, ножницы, бумага
Season 2 Episode 26
23 March 2018
79. Пианино
Season 2 Episode 27
6 April 2018
80. Изобретение
Season 2 Episode 28
13 April 2018
81. Спасатели
Season 2 Episode 29
23 April 2018
82. Ненужные вещи
Season 2 Episode 30
10 May 2018
83. Ночь на природе
Season 2 Episode 31
11 May 2018
84. Понять и простить
Season 2 Episode 32
5 May 2018
85. Ремонт
Season 2 Episode 33
6 May 2018
86. Ушиб
Season 2 Episode 34
12 May 2018
87. Сила воли
Season 2 Episode 35
13 May 2018
88. Ссора
Season 2 Episode 36
19 May 2018
89. Мама заболела
Season 2 Episode 37
26 May 2018
90. Сюрприз
Season 2 Episode 38
2 June 2018
91. Одежда для котят
Season 2 Episode 39
9 June 2018
92. Зарядка
Season 2 Episode 40
16 June 2018
93. Квадрокоптер
Season 2 Episode 41
23 June 2018
94. Кот без забот
Season 2 Episode 42
30 June 2018
95. За чайником
Season 2 Episode 43
8 September 2018
96. Проснуться вовремя
Season 2 Episode 44
15 September 2018
97. Таинственный тортоежка
Season 2 Episode 45
22 September 2018
98. Братик
Season 2 Episode 46
29 September 2018
99. Самокат
Season 2 Episode 47
6 October 2018
100. Пещера
Season 2 Episode 48
13 October 2018
101. Микробы
Season 2 Episode 49
20 October 2018
102. Бюро добрых дел
Season 2 Episode 50
27 October 2018
103. Мелочи жизни
Season 2 Episode 51
3 November 2018
104. Ракушка
Season 2 Episode 52
10 November 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more