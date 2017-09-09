Во 2 сезоне сериала «Три кота» Лапочка решает, что котята-мальчишки плохо воспитаны, и хочет научить их хорошим манерам. Коржик и Компот никогда не пропускают дам вперед, не делятся своими конфетами и не помогают старшим. Но удастся ли девочке повлиять на маленьких безобразников? Затем в гости к котятам приходит их подружка Горчица, чтобы вместе посмотреть телешоу про археологов. Воодушевившись, ребята решают найти древний клад в своем собственном дворе. Тем временем мама и папа решают подарить всем малышам по настоящей рации. Но котята, как всегда, находят приключения, случайно поймав полицейскую волну.