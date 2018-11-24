В 3 сезоне сериала «Три кота» два брата и сестренка отправляются в гости к дедушке. Старик показывает котятам свою уникальную коллекцию морских ракушек, но запрещает трогать их руками. Конечно, Коржик не может усидеть на месте и решает, несмотря на предостережение дедушки, поиграть с раковинами. К сожалению, он теряет самую крупную и редкую ракушку. Вскоре вновь приходит зима. Коржик, Карамелька и Компот играют на заснеженном дворе и изучают, как живут коты на Крайнем Севере. В это время папа готовит для мамы сюрприз и прячет его на чердаке дома. Котята пробираются туда, чтобы узнать, что же он подарит маме.