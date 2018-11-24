Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tri kota season 3 watch online

Tri kota season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Tri kota Seasons Season 3

Три кота 0+
Title Сезон 3
Season premiere 24 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 60
Runtime 5 hours 0 minute
"Tri kota" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Три кота» два брата и сестренка отправляются в гости к дедушке. Старик показывает котятам свою уникальную коллекцию морских ракушек, но запрещает трогать их руками. Конечно, Коржик не может усидеть на месте и решает, несмотря на предостережение дедушки, поиграть с раковинами. К сожалению, он теряет самую крупную и редкую ракушку. Вскоре вновь приходит зима. Коржик, Карамелька и Компот играют на заснеженном дворе и изучают, как живут коты на Крайнем Севере. В это время папа готовит для мамы сюрприз и прячет его на чердаке дома. Котята пробираются туда, чтобы узнать, что же он подарит маме.

Series rating

6.3
Rate 13 votes
"Tri kota" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
105. Снежный домик
Season 3 Episode 1
24 November 2018
106. Сюрприз для мамы
Season 3 Episode 2
24 November 2018
107. В гостях у Горчицы
Season 3 Episode 3
1 December 2018
108. Лабиринт
Season 3 Episode 4
8 December 2018
109. Экскурсия
Season 3 Episode 5
15 December 2018
110. Котята спешат на помощь
Season 3 Episode 6
22 December 2018
111. Заморские гости
Season 3 Episode 7
12 January 2019
112. Мамин цветок
Season 3 Episode 8
19 January 2019
113. Библиотека
Season 3 Episode 9
19 January 2019
114. Выборы
Season 3 Episode 10
2 February 2019
115. Снежная битва
Season 3 Episode 11
9 February 2019
116. Закон экономии
Season 3 Episode 12
16 February 2019
117. Лесные котики
Season 3 Episode 13
23 February 2019
118. Интервью
Season 3 Episode 14
2 March 2019
119. Принцесса Карамелька
Season 3 Episode 15
9 March 2019
120. Фотосессия
Season 3 Episode 16
16 March 2019
121. Потерянный динозавр
Season 3 Episode 17
23 March 2019
122. Арбузный день
Season 3 Episode 18
1 April 2019
123. Деревья
Season 3 Episode 19
6 April 2019
124. Робокот Компота
Season 3 Episode 20
13 April 2019
125. Звездопад
Season 3 Episode 21
20 April 2019
126. Точно в цель
Season 3 Episode 22
27 April 2019
127. Майский жук
Season 3 Episode 23
4 May 2019
128. Машинка
Season 3 Episode 24
11 May 2019
129. Морские игры
Season 3 Episode 25
18 May 2019
130. Выставка динозавров
Season 3 Episode 26
25 May 2019
131. Путешествие на поезде
Season 3 Episode 27
1 June 2019
132. Загадочная находка
Season 3 Episode 28
8 June 2019
133. Откуда берется мёд
Season 3 Episode 29
15 June 2019
134. Фестиваль воздушных шаров
Season 3 Episode 30
22 June 2019
135. Сила притяжения
Season 3 Episode 31
29 June 2019
136. Дорожные знаки
Season 3 Episode 32
2 September 2019
137. Мусор в парке
Season 3 Episode 33
4 September 2019
138. Хлеб
Season 3 Episode 34
6 September 2019
139. Баллы
Season 3 Episode 35
10 September 2019
140. Гироскутер для Компота
Season 3 Episode 36
11 September 2019
141. Критика
Season 3 Episode 37
3 September 2019
142. Киностудия
Season 3 Episode 38
16 September 2019
143. Каратисты
Season 3 Episode 39
18 September 2019
144. Ранняя пташка
Season 3 Episode 40
20 September 2019
145.Коржик звезда
Season 3 Episode 41
23 September 2019
146. Только спокойствие
Season 3 Episode 42
27 September 2019
147. Портрет
Season 3 Episode 43
27 September 2019
148. Автосервис
Season 3 Episode 44
1 October 2019
149. Договор
Season 3 Episode 45
3 October 2019
150. Каша на завтрак
Season 3 Episode 46
4 October 2019
151. Котоквест
Season 3 Episode 47
13 November 2019
152. Покоритель вершин
Season 3 Episode 48
13 November 2019
153. Капризы погоды
Season 3 Episode 49
9 October 2019
154. Урчащие животы
Season 3 Episode 50
9 October 2019
155. Успешные гастроли
Season 3 Episode 51
6 October 2019
156. Возвращение домой
Season 3 Episode 52
6 October 2019
Вперед в прошлое
Season 3 Episode 53
19 September 2020
Жёлтая подводная лодка
Season 3 Episode 54
19 September 2020
Марсианин
Season 3 Episode 55
19 September 2020
Будь здоров
Season 3 Episode 56
19 September 2020
Как мыть лапки
Season 3 Episode 57
19 September 2020
Танец Миу Миу
Season 3 Episode 58
19 September 2020
Зарядка с Коржиком
Season 3 Episode 59
19 September 2020
Готовим пирожные с Горчицей
Season 3 Episode 60
19 September 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more