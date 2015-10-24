В 1 сезоне сериала «Три кота» в веселом кошачьем семействе растут трое пушистых малышей – сестренка Карамелька и братики Коржик и Компот. Однажды они решают сделать подарок своему папе-коту на день рождения, но не знают, как его порадовать. Мама советует сделать электронную открытку со звуковым поздравлением. Однако малышам так нравится подарок, что батарейка успевает сесть еще до прихода именинника. Как же теперь быть? Позже все семейство отправляется на природу, чтобы собрать в лесу ягоды и грибы для заготовок на зиму. А затем ребята вдохновляются притягательным и красивым миром кино и начинают снимать свой фильм.