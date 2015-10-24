Menu
Три кота 0+
Season premiere 24 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 52
Runtime 4 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Три кота» в веселом кошачьем семействе растут трое пушистых малышей – сестренка Карамелька и братики Коржик и Компот. Однажды они решают сделать подарок своему папе-коту на день рождения, но не знают, как его порадовать. Мама советует сделать электронную открытку со звуковым поздравлением. Однако малышам так нравится подарок, что батарейка успевает сесть еще до прихода именинника. Как же теперь быть? Позже все семейство отправляется на природу, чтобы собрать в лесу ягоды и грибы для заготовок на зиму. А затем ребята вдохновляются притягательным и красивым миром кино и начинают снимать свой фильм.

6.3
Rate 13 votes
1. Музыкальная открытка
Season 1 Episode 1
24 October 2015
2. Киношедевр
Season 1 Episode 2
24 October 2015
3. Пикник
Season 1 Episode 3
31 October 2015
4. День страшилок
Season 1 Episode 4
31 October 2015
5. Варенье в подвале
Season 1 Episode 5
7 November 2015
6. Велосипед
Season 1 Episode 6
7 November 2015
7. Клад
Season 1 Episode 7
14 November 2015
8. Игра в доктора
Season 1 Episode 8
14 November 2015
9. Детектив
Season 1 Episode 9
21 November 2015
10. Поход в магазин
Season 1 Episode 10
21 November 2015
11. Снежные скульптуры
Season 1 Episode 11
28 November 2015
12. Космическое путешествие
Season 1 Episode 12
28 November 2015
13. Воскресенье
Season 1 Episode 13
20 March 2016
14. Говорящая птица
Season 1 Episode 14
26 March 2016
15. Пришла весна
Season 1 Episode 15
27 March 2016
16. Почта
Season 1 Episode 16
2 April 2016
17. Танцевальный конкурс
Season 1 Episode 17
9 April 2016
18. Домик на дереве
Season 1 Episode 18
10 April 2016
19. Картинная галерея
Season 1 Episode 19
20 August 2016
20. Урожай
Season 1 Episode 20
27 August 2016
21. День рождения мамы
Season 1 Episode 21
3 September 2016
22. Телефон
Season 1 Episode 22
4 September 2016
23. Снежные горки
Season 1 Episode 23
10 September 2016
24. Дед Мороз и Снегурочка
Season 1 Episode 24
17 September 2016
25. Кулинарное шоу
Season 1 Episode 25
24 September 2016
26. Новый год
Season 1 Episode 26
25 September 2016
27. Папа за маму
Season 1 Episode 27
1 October 2016
28. Самолёт
Season 1 Episode 28
2 October 2016
29. Писатели
Season 1 Episode 29
8 October 2016
30. Волшебная палочка
Season 1 Episode 30
9 October 2016
31. Папин брат
Season 1 Episode 31
15 October 2016
32. Командировка
Season 1 Episode 32
25 November 2016
33. Молочный зуб
Season 1 Episode 33
26 November 2016
34. Дайвинг
Season 1 Episode 34
3 December 2016
35. Сны на заказ
Season 1 Episode 35
4 December 2016
36. Фантазия
Season 1 Episode 36
10 December 2016
37. Бабочка
Season 1 Episode 37
17 December 2016
38. Супергерои
Season 1 Episode 38
24 December 2016
39. Воздушные змеи
Season 1 Episode 39
28 January 2017
40. Таинственный вор
Season 1 Episode 40
4 February 2017
41. День чёрного кота
Season 1 Episode 41
5 February 2017
42. В поисках кита
Season 1 Episode 42
11 February 2017
43. Игра в шахматы
Season 1 Episode 43
18 February 2017
44. Железная дорога
Season 1 Episode 44
25 February 2017
45. Домашнее телевидение
Season 1 Episode 45
4 March 2017
46. Цирковое представление
Season 1 Episode 46
11 March 2017
47. Пожарная станция
Season 1 Episode 47
18 March 2017
48. Дикие приключения
Season 1 Episode 48
25 March 2017
49. Игра в молчанку
Season 1 Episode 49
1 April 2017
50. Пришельцы
Season 1 Episode 50
8 April 2017
51. Золотая рыбка
Season 1 Episode 51
15 April 2017
52. Конкурс красоты
Season 1 Episode 52
22 April 2017
