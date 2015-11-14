Menu
Unge Lovende 2015 - 2018 season 1

Unge Lovende 18+
Title Сезон 1
Season premiere 14 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Девочки с амбициями» молодой женщине по имени Элиза приходится покинуть США, где она живет и работает последние несколько лет. Героиня должна вернуться в родной норвежский город Осло, чтобы продлить рабочую визу. Но путешествие затягивается на большее время, чем рассчитывала бизнесвумен. На родине она встречается со своими подругами юности – веселой и обаятельной Алекс и доброй, скромной Ненне. Теперь каждая из них пытается достичь своей мечты. Алекс, окончившая театральный институт, ходит по кастингам и прослушиваниям. А Ненне, недавно завершившая свой первый роман, ищет издателя.

7.6
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
14 November 2015
Episode 2
21 November 2015
Episode 3
28 November 2015
Episode 4
5 December 2015
Episode 5
12 December 2015
Episode 6
19 December 2015
