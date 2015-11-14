В 1 сезоне сериала «Девочки с амбициями» молодой женщине по имени Элиза приходится покинуть США, где она живет и работает последние несколько лет. Героиня должна вернуться в родной норвежский город Осло, чтобы продлить рабочую визу. Но путешествие затягивается на большее время, чем рассчитывала бизнесвумен. На родине она встречается со своими подругами юности – веселой и обаятельной Алекс и доброй, скромной Ненне. Теперь каждая из них пытается достичь своей мечты. Алекс, окончившая театральный институт, ходит по кастингам и прослушиваниям. А Ненне, недавно завершившая свой первый роман, ищет издателя.