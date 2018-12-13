Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Unge Lovende 2015 - 2018, season 4

Unge Lovende season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Unge Lovende Seasons Season 4

Unge Lovende 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 13 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Unge Lovende" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Девочки с амбициями» Элиза готовит пилотную серию своей новой передачи, однако ее сотрудничество с Катинкой сопряжено с неизбежными трудностями. Съемки идут не по плану. Ненне любит свою работу в театре, но получает приглашение, от которого не может отказаться ни одна начинающая звезда. Ей приходится покинуть привычную труппу. Алекс довольна своей жизнью знаменитости, но внезапно на горизонте появляется заманчивое, но рискованное предложение. Она чувствует необходимость поговорить с Киммо и приглашает его на кофе. Ненне посещает открытие новой издательской компании Сиссель.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
"Unge Lovende" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 4 Episode 1
13 December 2018
Episode 2
Season 4 Episode 2
13 December 2018
Episode 3
Season 4 Episode 3
13 December 2018
Episode 4
Season 4 Episode 4
20 December 2018
Episode 5
Season 4 Episode 5
20 December 2018
Episode 6
Season 4 Episode 6
20 December 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more