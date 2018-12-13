В 4 сезоне сериала «Девочки с амбициями» Элиза готовит пилотную серию своей новой передачи, однако ее сотрудничество с Катинкой сопряжено с неизбежными трудностями. Съемки идут не по плану. Ненне любит свою работу в театре, но получает приглашение, от которого не может отказаться ни одна начинающая звезда. Ей приходится покинуть привычную труппу. Алекс довольна своей жизнью знаменитости, но внезапно на горизонте появляется заманчивое, но рискованное предложение. Она чувствует необходимость поговорить с Киммо и приглашает его на кофе. Ненне посещает открытие новой издательской компании Сиссель.