Во 2 сезоне сериала «Девочки с амбициями» Алекс и Киммо хотят купить свою первую общую квартиру, но у них возникают проблемы с банком при попытке взять ипотеку. Выясняется, что финансовые сложности Алекс куда крупнее, чем она надеялась. Теперь девушке придется отправиться к матери в Санднес и просить ее о помощи. Тем временем Элиза наконец-то переезжает жить к своему парню Андерсу. А вот ее отец не возвращается домой из деловой поездки. Ненне пытается наладить свою жизнь после выписки из психиатрической больницы, но ее проблемы не исчезают даже под действием сильнодействующих препаратов.