Unge Lovende 2015 - 2018 season 2

Unge Lovende season 2 poster
Unge Lovende 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Unge Lovende" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Девочки с амбициями» Алекс и Киммо хотят купить свою первую общую квартиру, но у них возникают проблемы с банком при попытке взять ипотеку. Выясняется, что финансовые сложности Алекс куда крупнее, чем она надеялась. Теперь девушке придется отправиться к матери в Санднес и просить ее о помощи. Тем временем Элиза наконец-то переезжает жить к своему парню Андерсу. А вот ее отец не возвращается домой из деловой поездки. Ненне пытается наладить свою жизнь после выписки из психиатрической больницы, но ее проблемы не исчезают даже под действием сильнодействующих препаратов.

"Unge Lovende" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 2 Episode 1
24 January 2017
Episode 2
Season 2 Episode 2
24 January 2017
Episode 3
Season 2 Episode 3
31 January 2017
Episode 4
Season 2 Episode 4
31 January 2017
Episode 5
Season 2 Episode 5
7 February 2017
Episode 6
Season 2 Episode 6
14 February 2017
