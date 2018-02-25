Menu
Unge Lovende 2015 - 2018 season 3

Season premiere 25 February 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Unge Lovende" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Девочки с амбициями» Элиза пытается писать сценарии для телевидения и возлагает большие надежды на долгожданную встречу с продюсерской компанией. Однако новый партнер оказывается вовсе не тем человеком, каким она его себе представляла. Книга Ненне хорошо продается, но вот на личном фронте ее дела обстоят не так успешно. Женщина ищет утешения в обществе старых знакомых, но попадает в неудобную ситуацию. Алекс возвращается после очередной попытки устроить жизнь в Нью-Йорке. Она принимает неожиданное предложение и решает переехать из своей старой квартиры. Чтобы отвлечься от забот, девочки вместе едут на встречу выпускников.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
"Unge Lovende" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 3 Episode 1
25 February 2018
Episode 2
Season 3 Episode 2
4 March 2018
Episode 3
Season 3 Episode 3
11 March 2018
Episode 4
Season 3 Episode 4
18 March 2018
Episode 5
Season 3 Episode 5
25 March 2018
Episode 6
Season 3 Episode 6
25 March 2018
TV series release schedule
