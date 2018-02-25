В 3 сезоне сериала «Девочки с амбициями» Элиза пытается писать сценарии для телевидения и возлагает большие надежды на долгожданную встречу с продюсерской компанией. Однако новый партнер оказывается вовсе не тем человеком, каким она его себе представляла. Книга Ненне хорошо продается, но вот на личном фронте ее дела обстоят не так успешно. Женщина ищет утешения в обществе старых знакомых, но попадает в неудобную ситуацию. Алекс возвращается после очередной попытки устроить жизнь в Нью-Йорке. Она принимает неожиданное предложение и решает переехать из своей старой квартиры. Чтобы отвлечься от забот, девочки вместе едут на встречу выпускников.