IMDb Rating: 7.4
The Royals

The Royals (2015 - 2018)

The Royals 18+
Production year 2015
Country USA
Total seasons 4 seasons
Episode duration 60 minutes
TV channel E!
Runtime 40 hours 0 minute

TV series description

Drama about a fictional British royal family in modern-day London.

Creator
Mark Schwahn
Elizabeth Hurley
Elizabeth Hurley Queen Helena Henstridge
William Moseley
William Moseley Prince Liam Henstridge
Vincent Regan
Vincent Regan King Simon Henstridge
Oliver Milbern Ted Pryce
Max Brown
Max Brown Prince Robert Henstridge
Cast and Crew

Series rating

7.9
7.4 IMDb
Seasons
The Royals - Season 1 Season 1
2015, 10 episodes
 
The Royals - Season 2 Season 2
2015, 10 episodes
 
The Royals - Season 3 Season 3
2016, 10 episodes
 
The Royals - Season 4 Season 4
2018, 10 episodes
 
