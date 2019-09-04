В 3 сезоне сериала «Истерзанная» Нефес, увидев запись, присланную Ведатом, отправляется на ультразвуковое обследование. Он успокаивается только после того, как выясняет, что все нормально. Теперь Нефес может радоваться своему новому положению. Мурат из-за ярости к Мустафе вступает в связь с людьми, связанными с криминалом. Он словно ничего не видит из-за своей корыстности и неопытности. Мужчина не осознает, что теперь в руках у недруга есть такой козырь, который может повлиять на всю его дальнейшую судьбу. Мустафа словно ощущает приближающуюся катастрофу. Перед тем как переступить порог на корабль, он простился со всеми.