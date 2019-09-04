Menu
Sen Anlat Karadeniz 2018 - 2019, season 3

Sen Anlat Karadeniz season 3 poster
Sen Anlat Karadeniz 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 4 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 11
Runtime 22 hours 0 minute
"Sen Anlat Karadeniz" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Истерзанная» Нефес, увидев запись, присланную Ведатом, отправляется на ультразвуковое обследование. Он успокаивается только после того, как выясняет, что все нормально. Теперь Нефес может радоваться своему новому положению. Мурат из-за ярости к Мустафе вступает в связь с людьми, связанными с криминалом. Он словно ничего не видит из-за своей корыстности и неопытности. Мужчина не осознает, что теперь в руках у недруга есть такой козырь, который может повлиять на всю его дальнейшую судьбу. Мустафа словно ощущает приближающуюся катастрофу. Перед тем как переступить порог на корабль, он простился со всеми.

Series rating

6.0
Rate 16 votes
"Sen Anlat Karadeniz" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Episode 54
Season 3 Episode 1
4 September 2019
Episode 55
Season 3 Episode 2
11 September 2019
Episode 56
Season 3 Episode 3
18 September 2019
Episode 57
Season 3 Episode 4
25 September 2019
Episode 58
Season 3 Episode 5
2 October 2019
Episode 59
Season 3 Episode 6
9 October 2019
Episode 60
Season 3 Episode 7
16 October 2019
Episode 61
Season 3 Episode 8
23 October 2019
Episode 62
Season 3 Episode 9
30 October 2019
Episode 63
Season 3 Episode 10
6 November 2019
Episode 64
Season 3 Episode 11
13 November 2019
