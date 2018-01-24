В 1 сезоне сериала «Истерзанная» шестнадцатилетнюю Нефес отец против воли отдал замуж за Ведата Сайяра. Мужчина купил себе молодую супругу за деньги, воспользовавшись жадностью и жестокостью ее отца. В течение долгих восьми лет девушка была почти в рабстве, беспощадный супруг подвергал ее насилию и не выпускал из дома. Единственной радостью для девушки стал сын. Ее ребенку Йигиту исполнилось семь лет. При любой возможности Нефес планировала побег от мужа, взяв с собой своего мальчика. Но каждый раз девушку находили и приводили назад. Двери снова запирались, а бедная Нефес в очередной раз подвергалась избиению...