Sen Anlat Karadeniz 2018 - 2019 season 1

Sen Anlat Karadeniz 16+
Season premiere 24 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 21
Runtime 42 hours 0 minute
"Sen Anlat Karadeniz" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Истерзанная» шестнадцатилетнюю Нефес отец против воли отдал замуж за Ведата Сайяра. Мужчина купил себе молодую супругу за деньги, воспользовавшись жадностью и жестокостью ее отца. В течение долгих восьми лет девушка была почти в рабстве, беспощадный супруг подвергал ее насилию и не выпускал из дома. Единственной радостью для девушки стал сын. Ее ребенку Йигиту исполнилось семь лет. При любой возможности Нефес планировала побег от мужа, взяв с собой своего мальчика. Но каждый раз девушку находили и приводили назад. Двери снова запирались, а бедная Нефес в очередной раз подвергалась избиению...

Series rating

6.0
Rate 16 votes
"Sen Anlat Karadeniz" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
24 January 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
31 January 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 February 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 February 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 February 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 February 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
7 March 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 March 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 March 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
28 March 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
4 April 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
11 April 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
18 April 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
25 April 2018
Episode 15
Season 1 Episode 15
2 May 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
9 May 2018
Episode 17
Season 1 Episode 17
16 May 2018
Episode 18
Season 1 Episode 18
23 May 2018
Episode 19
Season 1 Episode 19
30 May 2018
Episode 20
Season 1 Episode 20
6 June 2018
Episode 21
Season 1 Episode 21
13 June 2018
TV series release schedule
