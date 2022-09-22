Во 2 сезоне шоу «Семейство Кардашьян» Кортни планирует свадьбу своей мечты. Кайли свыкается с появлением на свет своего второго ребенка. А Хлоя сообщает семье шокирующие новости, которые могут навсегда изменить судьбы ее родных. Девушка заявляет, что старая психологическая травма всерьез повлияла на ее мозг. Ким и Кендалл отправляются в Милан, чтобы посетить показ мод Prada. Крис едет в Палм-Спрингс, чтобы поэкспериментировать с народной медициной и травяным лечением: боль в бедре по-прежнему не дает ей покоя. Однако ни одно из средств не помогает. Похоже, ей придется смириться с неминуемой операцией.