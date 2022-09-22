Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Kardashians (2022), season 2

The Kardashians season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Kardashians Seasons Season 2

The Kardashians
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"The Kardashians" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Семейство Кардашьян» Кортни планирует свадьбу своей мечты. Кайли свыкается с появлением на свет своего второго ребенка. А Хлоя сообщает семье шокирующие новости, которые могут навсегда изменить судьбы ее родных. Девушка заявляет, что старая психологическая травма всерьез повлияла на ее мозг. Ким и Кендалл отправляются в Милан, чтобы посетить показ мод Prada. Крис едет в Палм-Спрингс, чтобы поэкспериментировать с народной медициной и травяным лечением: боль в бедре по-прежнему не дает ей покоя. Однако ни одно из средств не помогает. Похоже, ей придется смириться с неминуемой операцией.

TV Show rating

4.6
Rate 13 votes
The Kardashians List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
I Have Something to Tell You...
Season 2 Episode 1
22 September 2022
Prada You!
Season 2 Episode 2
29 September 2022
Life Can Change On A Dime
Season 2 Episode 3
6 October 2022
We're Built For This
Season 2 Episode 4
13 October 2022
One Night In Miami
Season 2 Episode 5
20 October 2022
You Have No Idea How Iconic This Is!
Season 2 Episode 6
27 October 2022
What's more American than Marilyn Monroe?
Season 2 Episode 7
3 November 2022
I Never Thought I'd See The Day
Season 2 Episode 8
10 November 2022
It's Met Monday!
Season 2 Episode 9
17 November 2022
Here's to Paris
Season 2 Episode 10
24 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more