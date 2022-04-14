В 1 сезоне шоу «Семейство Кардашьян» в доме одной из самых популярных селебрити-семей современности устанавливают камеры, чтобы зрители могли наблюдать за звездами в их повседневной жизни. Ким репетирует свой дебют в качестве ведущей в знаменитом шоу Saturday Night Live, но прошлое продолжает преследовать ее. Едва она прибывает в Нью-Йорк, как неожиданный «знак свыше» велит ей бросить свою затею. Тем временем Хлоя не может побороть свою тревожность из-за пристального внимания общественности. А Кортни обретает любимого мужчину, каждое слово которого становится для нее истиной. Но отвечает ли он ей искренним чувством?