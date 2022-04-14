Menu
The Kardashians (2022), season 1

The Kardashians
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"The Kardashians" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Семейство Кардашьян» в доме одной из самых популярных селебрити-семей современности устанавливают камеры, чтобы зрители могли наблюдать за звездами в их повседневной жизни. Ким репетирует свой дебют в качестве ведущей в знаменитом шоу Saturday Night Live, но прошлое продолжает преследовать ее. Едва она прибывает в Нью-Йорк, как неожиданный «знак свыше» велит ей бросить свою затею. Тем временем Хлоя не может побороть свою тревожность из-за пристального внимания общественности. А Кортни обретает любимого мужчину, каждое слово которого становится для нее истиной. Но отвечает ли он ей искренним чувством?

4.6
Burn Them All to the F*cking Ground
Season 1 Episode 1
14 April 2022
Did Somebody Tape That?
Season 1 Episode 2
21 April 2022
Live From New York
Season 1 Episode 3
28 April 2022
We're Celebrating Sex
Season 1 Episode 4
5 May 2022
Who is Kim K?
Season 1 Episode 5
12 May 2022
This is a Life or Death Situation
Season 1 Episode 6
19 May 2022
Where I've Been and Where I Wanna Go
Season 1 Episode 7
26 May 2022
Never Go Against the Family
Season 1 Episode 8
2 June 2022
Bucket List Goals
Season 1 Episode 9
9 June 2022
Enough is Enough
Season 1 Episode 10
16 June 2022
