The Kardashians (2022), season 3

The Kardashians season 3 poster
The Kardashians Seasons Season 3

The Kardashians
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 25 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"The Kardashians" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Семейство Кардашьян» мать семейства Ким пытается наладить профессиональные связи для нового телепроекта, который может изменить ее карьеру. Тем временем Крис отходит от операции на бедре, но старые страхи не покидают женщину. Хлоя проходит лечение в связи со своим психологическим состоянием, родственники видят, что ей постепенно становится лучше. Кортни празднует первую годовщину своего долгожданного брака, но в ее семье не все идет так, как бы ей хотелось. Кайли не хочет оставлять детей с няней и старается сама уделять им как можно больше внимания, но постепенно она устает.

TV Show rating

4.6
Rate 13 votes
The Kardashians List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Can Everyone Get Their Sh*t Together?
Season 3 Episode 1
25 May 2023
Don't Want It, Don't Need It, I'm Done.
Season 3 Episode 2
1 June 2023
Everything Is My Fault!
Season 3 Episode 3
8 June 2023
Ciao, Kim
Season 3 Episode 4
15 June 2023
You Think I Need Your Permission?
Season 3 Episode 5
22 June 2023
The Tension Is Brewing
Season 3 Episode 6
29 June 2023
Everything Is My Fault!
Season 3 Episode 7
6 July 2023
Ciao, Kim
Season 3 Episode 8
13 July 2023
You Think I Need Your Permission?
Season 3 Episode 9
20 July 2023
The Tension is Brewing
Season 3 Episode 10
27 July 2023
TV series release schedule
