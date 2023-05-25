В 3 сезоне шоу «Семейство Кардашьян» мать семейства Ким пытается наладить профессиональные связи для нового телепроекта, который может изменить ее карьеру. Тем временем Крис отходит от операции на бедре, но старые страхи не покидают женщину. Хлоя проходит лечение в связи со своим психологическим состоянием, родственники видят, что ей постепенно становится лучше. Кортни празднует первую годовщину своего долгожданного брака, но в ее семье не все идет так, как бы ей хотелось. Кайли не хочет оставлять детей с няней и старается сама уделять им как можно больше внимания, но постепенно она устает.