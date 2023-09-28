В 4-м сезоне шоу «Семейство Кардашьян» одна из самых известных голливудских семей продолжает удивлять зрителей подробностями своей карьеры и личной жизни. Кортни и Ким пытаются разрядить обстановку, пока Крис готовится к празднованию своего дня рождения. Терпение и стабильность Ким подвергаются испытанию после того, как в новостях появляется ее бывший муж. Кортни собирает семью для записи праздничного альбома в надежде сблизить всех родственников. Хлоя руководствуется своими материнскими инстинктами, чтобы помочь маленькой дочери, но допускает серьезную ошибку в воспитании. Кайли пытается переосмыслить стандарты красоты.