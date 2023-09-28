Menu
Season premiere 28 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
В 4-м сезоне шоу «Семейство Кардашьян» одна из самых известных голливудских семей продолжает удивлять зрителей подробностями своей карьеры и личной жизни. Кортни и Ким пытаются разрядить обстановку, пока Крис готовится к празднованию своего дня рождения. Терпение и стабильность Ким подвергаются испытанию после того, как в новостях появляется ее бывший муж. Кортни собирает семью для записи праздничного альбома в надежде сблизить всех родственников. Хлоя руководствуется своими материнскими инстинктами, чтобы помочь маленькой дочери, но допускает серьезную ошибку в воспитании. Кайли пытается переосмыслить стандарты красоты.

4.6
Rate 13 votes
You're A Witch And I Hate You
Season 4 Episode 1
28 September 2023
When Is Being Me Gonna Be Okay?
Season 4 Episode 2
5 October 2023
A Step in the Right Direction
Season 4 Episode 3
12 October 2023
London Here We Come
Season 4 Episode 4
19 October 2023
It Takes A Village
Season 4 Episode 5
26 October 2023
You're Spiraling
Season 4 Episode 6
2 November 2023
A Short-Term Fight
Season 4 Episode 7
9 November 2023
Not Forgotten, Not Forgiven
Season 4 Episode 8
16 November 2023
You Have Ruined Our Family
Season 4 Episode 9
23 November 2023
Buckle Up and Let's Go
Season 4 Episode 10
30 November 2023
