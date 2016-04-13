В 4 сезоне шоу «Ревизорро» Романовская вновь предстает в образе властной и решительной королевы-воительницы. Цели и задачи передачи остались теми же. Ольга оценивает качество обслуживания и предоставляемых услуг в заведениях общественного питания и отелях в различных населенных пунктах России, а также некоторых зарубежных городах. Романовская рассказывает, как сделать так, чтобы романтический ужин не перешел в борьбу с тараканами или желанный сон после утомительной поездки не превратился в ночной кошмар в гостиничном номере, а также в каком отеле самое лучшее обслуживание и привлекательные цены.