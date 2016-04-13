Menu
Revizorro (2014), season 4

Season premiere 13 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 40 minutes
В 4 сезоне шоу «Ревизорро» Романовская вновь предстает в образе властной и решительной королевы-воительницы. Цели и задачи передачи остались теми же. Ольга оценивает качество обслуживания и предоставляемых услуг в заведениях общественного питания и отелях в различных населенных пунктах России, а также некоторых зарубежных городах. Романовская рассказывает, как сделать так, чтобы романтический ужин не перешел в борьбу с тараканами или желанный сон после утомительной поездки не превратился в ночной кошмар в гостиничном номере, а также в каком отеле самое лучшее обслуживание и привлекательные цены.

6.4
6.4 IMDb
Ставрополь (часть 2)
Season 4 Episode 1
13 April 2016
Кисловодск (часть 2)
Season 4 Episode 2
20 April 2016
Рязань
Season 4 Episode 3
27 April 2016
Тула (часть 2)
Season 4 Episode 4
4 May 2016
Пермь (часть 2)
Season 4 Episode 5
11 May 2016
Челябинск (часть 2)
Season 4 Episode 6
18 May 2016
Воронеж (часть 2)
Season 4 Episode 7
25 May 2016
Ростов-на-Дону (часть 3)
Season 4 Episode 8
1 June 2016
